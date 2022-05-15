انطلاق فعاليات الملتقى التوظيفى المصغر لشركات القطاع الخاص بقنا

جدة - نرمين السيد - انطلقت فعاليات الملتقى التوظيفى المصغر بمحافظة قنا لشركات القطاع الخاص، اليوم الأحد، بنزل شباب مدينة قنا، والذى نظمته الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بقنا وإدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.





وقال محافظ قنا أشرف الداودى، فى بيان اليوم - إن الملتقى يشارك به عدد من شركات القطاع الخاص فى مختلف التخصصات "تمويل المشروعات الخدمات السياحية – خدمات الأمن والحراسة – خدمات مالية وتمويل – سلاسل غذائية – ملابس جاهزة – تأمينات على الحياة – مواد غذائية". ودعا الداودى، الشباب إلى ضرورة التقدم للوظائف المعلن عنها فى الملتقى، مؤكدا على أن تنظيم مثل هذه الملتقيات يهدف إلى تعزيز التواصل بين الشركات الباحثة عن العمالة والشباب الراغبين فى العمل، لافتًا إلى أن الشركات المشاركة بالملتقى سوف توفر عدة مزايا للعاملين بهدف تشجيع الشباب على الالتحاق للعمل بها، معربًا عن أمله فى توجه الشباب نحو فكر العمل الحر وتبنى برامج ريادة الأعمال للحد من البطالة والاستفادة من قدراتهم فى تلك القطاعات.

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