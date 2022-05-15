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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /697807/تعليم-البحيرة-انتظام-الامتحانات-ولا-شكاوى-في-ثاني-أيام-الشهادة-الإعدادية

كشفت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم الاحد، عن انتظام سير امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الاعدادية العامة فى يومها الثاني على التوالي داخل ٦٥١ لجنة وتمكن طلاب الصف الثاني الثانوي من أداء امتحان مادتى التطبيقات الرياضيه والجغرافيا الالكتروني اليوم بنسبة تمكن على المنصة بلغت ١٠٠٪ نسبة حضور في ثاني ايام امتحان الشهادة الاعدادية بالبحيرة دون أي معوقات دوت الخليج واكدت مديرية انه فى إطار متابعة سير امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الاعدادية العامة ٢٠٢٢/٢٠٢١ وامتحانات النقل لطلاب الصف الثاني الثانوي وتفعيلا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة والالتزام بضوابط العملية الامتحانية ومتابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والعمل على تحقيق الانضباط داخل اللجان لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين ابنائنا الطلاب.

غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية منعقدة منذ الصباح الباكر

وأشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة الى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية منعقدة منذ الصباح الباكر وعلى تواصل لحظى على مدار الساعة بافرعها بجميع الإدارات التعليمية الثمانى عشر لمتابعة سير امتحانات نهاية العام للشهاده الاعداديه والصف الثاني الثانوي والاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة والأجواء الآمنة ومتابعة دخول الطلاب داخل اللجان وتسلم أوراق الأسئلة في المواعيد المحددة وتوقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الملاحظة وتواجد جميع القائمين على العمل بلجان السير.

سير الامتحانات اليوم

وأوضح أنه بمتابعة سير الامتحانات اليوم فقد انتظم طلاب الشهادة الاعدادية البالغ عددهم ١٢١ الفا و٤٨٧ طالب لليوم الثاني على التوالى وأدوا الامتحان فى مادة اللغه الانجليزيه داخل ٦٥١ لجنة بنطاق المحافظة وقد ساد الهدوء جميع لجان الامتحانات ولم تتلقى غرفة العمليات اى شكاوى سواء من الطلبة او أولياء الأمور ولم يتم رصد اى تجاوزات او معوقات.

انتظام امتحانات الصف الثاني الثانوي

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على انتظام امتحانات الصف الثاني الثانوي حيث انتظم ٣٥ الفا و١٩٧ طالبا داخل ١١١ لجنة وتمكنوا من الدخول على منصة الاختبار الالكتروني بسهولة ويسر وبلغت نسبة تمكنهم على المنصة ١٠٠٪ دون أي مشكلات وذلك في ماده التطبيقات الرياضيه للمجموعة العلمية وفى مادة الجغرافيا للمجموعة الأدبية وتم متابعة سير الامتحانات والاطمئنان على مستوى الامتحان الورقى وتمكن الطلاب من الدخول على المنصة بدون أية معوقات وتسلمهم كراسة المفاهيم كما تم التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال سير الامتحانات ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول المركزى متمنيا لجميع الطلبة والطالبات دوام التوفيق والتفوق .