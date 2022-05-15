انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد نجاحه في مصر.. فيلم "واحد تاني" لـ أحمد حلمي يحتل المركز الاول في السعودية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /697802/بعد-نجاحه-في-مصر-فيلم-واحد-تاني-لـ-أحمد-حلمي-يحتل-المركز-الاول-في-السعودية

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير نجاحات فيلم واحد تاني لـ أحمد حلمي

احتل فيلم “واحد تاني” المركز الأول في إيرادات شباك التذاكر في دور العرض السينمائية السعودية، ليأتي في المركز الثاني بعد فيلم “زومبي” للفنان علي ربيع الذي يحتل المركز الثالث في مصر.

إيرادات فيلم واحد تاني في الأسبوع الأول من عرضه في مصر

وكان حقق الفنان أحمد حلمي في أسبوعه الاول ما يقرب من 30 مليون جنيها في دور العرض المصرية، جاءت على النحو الأتي: “وقفة عيد الفطر حقق مليون جنيه، وفي أولى أيام عيد الفطر جني 5 مليون جنيه، أما في اليوم الثاني حقق 7 مليون جنيه، واليوم الثالث اكتسح إيرادات دور العرض بـ 6 ملايين و 10 ألاف جنيها، وحقق يوم الخميس 5 ملايين جنيها، ويوم الجمعة حقق 4 مليون و20 ألف و 622 جنيه، وجني أمس 2 مليون و19 ألف جنيها”.

ويعد فيلم واحد تاني بطولة عمرو عبد الجليل، سيد رجب، نسرين أمين، أحمد مالك، نور إيهاب وآخرين بجانب مشاركة عدد من ضيوف الشرف مثل عمرو وهبة والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

قصة فيلم واحد تاني

وتدور قصة فيلم “واحد تاني” حول موظف وهو أحمد حلمي الذي يعمل أخصائي اجتماعي ويجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، لكن في السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وبعد خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى به ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

أما عن فيلم “زومبي” فهو من تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول فرقة غناء شعبية، بقيادة على ربيع الذى يقدم مطرب مهرجانات وحمدى الميرغنى شاعر.