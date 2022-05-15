فحص طبي لثلاثي الأهلي غداً استعداداً لمواجهة البنك فى الدوري الممتاز

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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /697801/فحص-طبي-لثلاثي-الأهلي-غدا-استعدادا-لمواجهة-البنك-فى-الدوري-الممتاز

يخضع ثلاثي النادي الأهلي، أليو ديانج، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، غداً الإثنين فحص طبي قبل انطلاق مران الفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما اشتكى ديانج من ألم في الركبة، وفضل الجهاز الطبي خروجه من مباراة وفاق سطيف أمس بالجزائر بدوري أبطال إفريقيا، بينما اشتكى ياسر إبراهيم من ألم في العضلة الخلفية، كما تعرض ربيعة لكدمة في العضلة الأمامية.

الأهلي يصعد لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي

وتأهل النادي الأهلي رسميا إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد فوزه على وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي في مجموع المباراتين بنتيجة بنتيجة 2-6،وانتهت مباراة الإياب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 2-2.

وسجل أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في شباك وفاق سطيف بعد تبادل الكرة مع بيرسي تاو ثم سدد أحمد عبد القادر الكرة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس لداخل الشباك، بينما تعادل الفريق الجزائري في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

فيما استطاع نادي وفاق سطيف الجزائري تسجيل الهدف الثاني في مرمى محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، في الدقيقة 61 ، لتصباح النتيجة 1-2 لصالح الفريق الجزائري، فيما تعادل محمد شريف للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر المباراة.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة على ملعب السلام بالقاهرة.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي فريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو الجاري، على ملب مركب محمد الخامس بالمغرب.

وتعيد تلك المواجهة بين الأهلي والوداد ذكريات نهائي نسخة 2017 والتي خسرها الأهلي لصالح الوداد الذي توج بالبطولة بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 1-2 في مجموع اللقائين، حيث كانت المبارة النهائية بنظام الذهاب والعودة حينها.