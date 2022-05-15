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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /697796/حماة-الوطن-يعقد-أولي-اجتماعاتة-لطرح-أفكار-ورؤي-الحوار-الوطني

دوت الخليج

حماة الوطن يعقد أولي اجتماعاتة لطرح افكار ورؤي لتقديمها للحوار الوطني

قال اللواء طارق نصير امين عام حزب حماه الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ أن الحزب يسعى الي وضع رؤى واضحة ومفصلة تتمحور حول حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، من أجل إقامة دولة ديمقراطية حديثة في ظل الجمهورية الجديدة.

وأكد اللواء طارق نصير في بيان لة ان اولي اجتماعات الحزب شهدت عدد من أطروحات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وامناء الأمانات النوعية مختلفة، وعلى رأسها الإصلاح الاقتصادي والسياسي. والتي تسعى الدولة المصرية ان تكون على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة

وأضاف نصير ان حزب حماة الوطن سوف يعقد خلال المرحلة المقبلة سلسلة من الاجتماعات تتناول كافة الأطر من المحاور المختلفة التى سيتم طرحها في الحوار الوطني، والذي سيجمع كافة أطياف الشعب للارتقاء بالدولة المصرية وصولًا إلى الجمهورية الجديدة.

حضر اللقاء اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير، أمين عام الحزب، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد العطيفي، أمين عام تنظيم الجمهورية، وعدد من نواب الحزب وقياداته.

حماة الوطن: دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للجميع للحوار المجتمعي تحقق الزخم والمصداقية

رحب حزب حماة الوطن بخطوات الأكاديمية الوطنية للتدريب وإعلانها دعوة جميع ممثلي المجتمع المصري بكافة فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لضمان تمثيل جميع الفئات فى الحوار المجتمعي، وكذا تحقيق الزخم الحقيقي والمصداقية وتدشين مرحلة جديدة في المسار السياسي للدولة المصرية.

وأشار الحزب، في بيان له، إلى أنه سيكون مشاركًا وفعالًا في الجلسات المرتقبة للحوار الوطني، بما يخدم مسار الإصلاح السياسي بالجمهورية الجديدة.

وأضاف أن توسيع قاعدة المشاركة هي بمثابة خطوة هامة ومجدية تساهم في الاستماع لكافة القطاعات، مشيدا بتوسيع قاعدة المشاركة لتشمل تمثيل المجتمع المدني بجلسات الحوار.

وأكد أن الجمهورية الجديدة تسع الجميع وتستمع لكافة الآراء.