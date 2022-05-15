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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /697793/دوري-أبطال-إفريقيا-الأهلي-لا-يخسر-نهائيين-من-منافس-واحد

ضرب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي موعدًا مع الوداد البيضاوي المغربي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاء ذلك بعد ما نجح الأهلي في اقصاء غريمه وفاق سطيف الجزائري في مرحلة الدور نصف النهائي بفوزٍ بسداسية مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

وفي الوقت ذاته تأهل الوداد المغربي على حساب بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في مجموع اللقائين.

مواجهة الأهلي أمام الوداد المغربي في النهائي القاري تعيد إلى الأذهان ذكريات مباراة الفريقين في فاينال البطولة عام 2017.

البطولة التي حسمها الوداد المغربي لصالحه بنتيجة هدفين مقابل هدف في مجموع المباراتين، حيث كان النهائي يقام بنظام الذهاب والإياب حينذاك، قبل تعديل اللائحة عام 2019.

ويؤكد تاريخ النادي الأهلي على مدار الـ14 مباراة نهائية التي لعبها في وقت سابق، أن المارد الأحمر لا يتلقى الهزيمة من المنافس ذاته مرتين عندما تتكرر مواجهته في موقعة الفاينال.

وكرر الأهلي مواجهة منافس واحد في النهائي على مدار تاريخ البطولة ثلاث مرات.

كانت الأولى عندما اصطدم الأهلي بالعملاق الغاني أشانتي كوتوكو، في الدور النهائي لنسختي 1982، و1983، وفاز المارد الأحمر بالأولى وخسر الثانية.

والمرة الثانية كانت أمام النجم الساحلي التونسي، عندما اصطدم به الأهلي في الدور النهائي عامي 2005، و 2007 واقتنص الأهلي الكأس في المرة الأولى وخسرها في الثانية.

أما ثالث المناسبات فقد كانت أمام عملاق تونسي أخر، وهو الترجي التونسي، عندما واجهه الأهلي في نسختي2012، و2018 وكرر الأهلي نفس السيناريو بتتويجه في النسخة الأولى وخسارة الثانية.

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الأهلي أمام الوداد المغربي في النهائي القاري هذا الموسم، ستقام من مواجهة واحدة تحدد إقامتها داخل المغرب، يوم 30 مايو الجاري، حسبما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".