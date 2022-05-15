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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /697791/مع-تامر-حسني-أحمد-عزمي-ينضم-لـ-أبطال-فيلم-بحبك-تفاصيل

أعلن الفنان أحمد عزمي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن انضمامه إلى أسرة فيلم بحبك، والذي من المقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحى المقبل، ومن المتوقع أن يحظى الفليم بإقبال جماهيري كبير.

دوت الخليج يرصد لكم انضمام الفنان أحمد عزمي لفريق عمل فيلم بحبك

أحمد عزمي ينضم لـ فيلم بحبك

ونشر أحمد عزمي صورة جمعته بفريق العمل والأبطال تامر حسني وهنا الزاهد، عبر حسابه بفيسبوك، وعلق عليها: “بحمد الله وتوفيقه هنتقابل في فيلم بحبك، مع النجم العالمي الخلوق تامر حسني والنجمة المتألقة هنا الزاهد وباقة من ألمع النجوم.. بحبك.. عيد الأضحى المبارك.. بجميع دور العرض.. نسأل الله التوفيق”.

ومن الجدير بالذكر، أن طرح نجم الجيل، الفنان تامر حسني برومو أحدث أفلامه «بحبك» ونشر تامر عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة فيديو البرومو الخاص بالفيلم، وعلق عليه، قائلاً: «الإعلان الرسمي الاول لفيلم بحبك، و المحدد اصداره ان شاء الله بعيد الاضحى المبارك القادم».

أبطال فيلم بحبك

يتشارك في بطولة فيلم «بحبك» مجموعة مميزة من النجوم أشهرهم: الميجا ستار تامر حسني، هنا الزاهد ، مدحت إسماعيل ، حمدي الميرغني، ولا يزال الفيلم يضم عدد من النجوم والمواهب الشابة، ويستمر تامر حسني في تقديمه للوجوه الجديدة من خلال أعماله المختلفة، كما حدث مع هنا الزاهد بطلة هذا الفيلم، عندما قدمها لأول مرة من خلال مسلسله "فرق توقيت".

يجمع فيلم "بحبك" عدد من الجهات المنتجة، منهم: شركة سينرجي فيلمز للمنتج أحمد بدوي، شركة TH production للمنتج حسام حسني، شركة سكاي ليميت للمنتج أحمد دسوقي، ويجدر بنا ذكر أن فيلم بحبك من إخراج تامر حسني، كما قام بتأليف السيناريو والحوار.

فيلم تامر حسني الجديد بمشاركة هنا الزاهد وحمدي المرغني وأضاف تامر حسني عن فيلم "بحبك"، قائلاً: "الفيلم اكيد فيه ضحك بس في إطار رومانسي بحت مش موجود بقاله كتير اتشرفت بمشاركة نجمة اليوم و المستقبل الجميله هنا الزاهد و مبسوط اني اول من اكتشفها في بداية حياتها و في الفيلم دا بكتشفها تاني و بقدمها بشكل جديد عليها و عليكم و مبسوط جداً لمشاركة حبيب قلبي نجم الكوميديا الكبير حمدي المرغني اللي هيعمل ان شاء الله شغل رهيب في الفيلم كعادته الجميله، وللأسف لسه مصورش علشان انزل صوره بس في اول يوم تصوير له ههريه صور”.