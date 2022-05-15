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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /697790/الشيوخ-يحيل-اقتراح-راجية-الفقي-لإنشاء-منصة-شاملة-تجمع-المبادرات-المتاحة-ذوى-الهمم-للحكومة

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشارعبد الوهاب عبد الرازق، إحالة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن اقتراح مقدم من النائبة راجية الفقى، بشأن إنشاء منصة موحدة شاملة تجمع كافة المبادرات والخدمات المتاحة لذوى الهمم.

دوت الخليج

اقتراح راجية الفقي لإنشاء منصة موحدة شاملة تجمع المبادرات المتاحة ذوى الهمم

وقالت الحكومة أن فكرة المنصة متواجدة، ولكن الازمة تأتي في تجميع هذه المنصات في منصة موحدة، مضيفة أن هناك منصة للتسجيل في وزارة التضامن الاجتماعي وتعمل على تسجيل بيانات ذوي الإعاقة، وكل ما يتعلق بهم وصولاً الي اصدار كارت الخدمات المتكاملة ومهمتها الأساسية وجود قاعدة بيانات قوية ومحدثة.

وتابعت ، أن المنصة الثانية بين وزارة التضامن ووزارة الاتصالات " الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "، وهي مرتبطة بأمور التشغيل والتدريب من خلال تمكين أصحاب الأعمال من عرض وظائفهم، وهي متاحة لجميع فئات الإعاقة، حتى الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والسمعية، بحيث تمكنهم من تسجيل البيانات الأساسية ومهاراتهم، الي جانب تمكين الجامعات الأهلية من عرض خدماتها على هذه المنصة، وبالفعل فإن الوزارة بصدد عمل إجراءات لتنفيذ فكرة المقترح وبدأت بالشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة داخل الوزارة، والتي أعلنت عنها معالي الوزيرة في شهر يناير المنصرم وهذا بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وتشمل هذه الشبكة خدمات التشغيل والتوظيف، أما الشبكة موضوع الاقتراح فهي أعم واشمل .

واقترح ممثل وزارة الاتصالات توجيه دعوة لكل الجهات التي تشتمل عليها المنصة المقترح انشائها، على رأسهم وزارة الاتصالات، ووزارة الصحة، للتعاون معاً والتنسيق لتفعيل عمل تلك المنصة الشاملة.

ورداً على تساؤل الأعضاء حول ايجاد حل لتيسير الإجراءات لذوي الإعاقة عن طريق المنصة أو عن طريق خط ساخن او عربات تصل للمعاق من كل محافظة أو في كل مركز ، أوضح ممثل الوزارة أن الوزارة توفر هذه الخدمة لحالات معينة مثل حالات الشلل أو الإعاقة الحركية الشديدة طريحة الفراش.

رأي اللجنة

بعد أن أجرت اللجنة مناقشات مستفيضة حول الاقتراح برغبة المقدم، واستمعت لرأى ممثلي الوزارات المعنية والجهات الحكومية ومناقشات السادة الأعضاء، تبين للجنة أن الاقتراح بإنشاء منصة الكترونية قومية شاملة تجمع كل هذه المبادرات وشروط الحصول والاستفادة منها، خطوة جادة من أجل المساهمة في دعم ورعاية حقوق ذوي الهمم، وتقديم المزيد من المزايا لهم، والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.

وتقترح اللجنة عمل تنسيق بين جميع الجهات المعنية ذات الصلة بتلك المنصة والتي تقدم خدمات للمعاق في شتى مناحي الحياة، لكي تتعاون معاً من خلال عرض خدماتها على تلك المنصة، وتحت مظلة واحدة، كما تقترح اللجنة تفعيل دور تلك المنصة خاصة فيما يتعلق بتيسير اجراءات كارت الخدمات المتكاملة، وغيرها من الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة، من تشغيل وتدريب وتوعية بالإجراءات والخدمات والمبادرات المقدمة لهم، لتحقيق أقصى استفادة منها من خلال التوعية بها على تلك المنصة.