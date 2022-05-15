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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /697789/تعرف-علي-تاريخ-مواجهات-الأهلي-والوداد-المغربي-قبل-المباراة-المرتقبة

يستعد النادي الأهلي لمباراته القادمة أمام نظيره الوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

تاريخ مواجهات الفريقين

دوري أبطال أفريقيا 2017

واجه الأهلي الوداد خلال 4 مرات، بواقع مرتين في المجموعات وفاز كل فريق بملعبه بهدفين نظيفين، وفي الدور النهائي تعادل الأهلي في برج العرب 1-1 وخسر في الدار البيضاء برأسية وليد الكرتي وتوج الفريق المغربي باللقب.

استطاع الأهلي خلال 10 مباريات من تحقيق الانتصار في 4 مرات والخسارة في مباراتين فقط ، بينما حضر التعادل فى4 مواجهات.

نتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف

تأهل النادي الأهلي رسميا إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد فوزه على وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي في مجموع المباراتين بنتيجة بنتيجة 2-6.

وسجل أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في شباك وفاق سطيف بعد تبادل الكرة مع بيرسي تاو ثم سدد أحمد عبد القادر الكرة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس لداخل الشباك، بينما تعادل الفريق الجزائري في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

فيما استطاع نادي وفاق سطيف الجزائري تسجيل الهدف الثاني في مرمى محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، في الدقيقة 61 ، لتصباح النتيجة 1-2 لصالح الفريق الجزائري، فيما تعادل محمد شريف للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر المباراة.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة على ملعب السلام بالقاهرة.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي فريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو الجاري، على ملب مركب محمد الخامس بالمغرب.

وتعيد تلك المواجهة بين الأهلي والوداد ذكريات نهائي نسخة 2017 والتي خسرها الأهلي لصالح الوداد الذي توج بالبطولة بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 1-2 في مجموع اللقائين، حيث كانت المبارة النهائية بنظام الذهاب والعودة حينها.