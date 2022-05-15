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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /697788/وزير-الزراعة-بمناقشات-إشكاليات-تقنين-ملكية-الأراضي-الزراعية--لدينا-قدرة-كبيرة-لامتصاص-الصدمات

توجه وزير الزراعة واستطلاع الأراضي السيد القصير، بالشكر لمجلس الشيوخ في البداية، رئيسه ووكيليه ونوابه على اهتمامهم بقطاع الزراعة والعاملين فيه من فلاحين ومزارعين، مؤكدا على أن المجلس يضم خبرات وكفاءات متميزة شملت كافة أطياف المجتمع، مضيفا: يسعدني وجود تعاون وتشاور دائما مع أعضاء لجنة الزراعة والري لتبادل وجهات النظر حول تشريعات تواكب تطلعات النواب للزراعة.

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس التي يحضرها رئيس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب عبد السلام الجبلي، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول (إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئةالعامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات "الشباك الواحد".

وزير الزراعة: الرئيس السيسي والحكومة كلها تولي اهتمام شديد بقطاع الزراعة

وقال وزير الزراعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة كلها تولي اهتمام شديد بقطاع الزراعة، وأن الرئيس يوجه دائما بتحقيق استراتجية الزراعة بالتوسع الأفقي والرأسي لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن هناك زيادة في استثمارات الحكومة الموجهة لقطاع الزراعة، هناك إرادة لتهيئة مناخ الاستثمار فالقطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد، فهو يمثل 15 % من الناتج المحلي الإجمالي، و25 % من نسب تشغيل القوى العاملة، حيث يعظم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

وأضاف : نساهم في توفير الغذاء الصحي للشعب المصري، توفير المواد الخام للصناعات الوطنية، فهناك نسبة كبيرة من السكان يعتمدون على الأنشطة الزراعية ويعيشون في الريف، ونحقق التنمية الاحتوائية والمتوازنة، فيما نواجه التحديات كمحدودية الأراضي المتاحة للزراعة، تناقص رصيد الفرد وصل إلى 2 قيراط فقط بعدما كان نصيبه يصل إلى فدان كامل في أوقات سابقة، مع وجود تأثير للتغيرات المناخية على الناتج الزراعي، بخلاف الزيادة السكانية التي تعمق من حدة التأثيرات والتحديات، وهو مايستوجب التفكير واتخاذ التدابير السريعة في الزيادة السكانية.

وواصل القصير: هناك تأثير لجائحة كورونا، ولكنها أظهرت أن قطاع الزراعة يتمتع بقدرة على امتصاص ا لصدمات، وتحقيق نمو 4% خلال عام الجائحة، وأن العالم الذي يؤمن بسياسة الأمن الغذائي النسبي وليس المطلق، نسعى خلاله إلى تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق العالمية وزيادة الصادرات، دون إغفال تأثيرات للأزمة الروسية الأوكرانية بسبب نقص سلاسل الإمداد.

واستطرد وزير الزراعة: أرجو التنسيق بين رئيس المجلس وأعضاء لجنة الزراعة، من جهة، ووزارة الزراعة من جهة أخرى، لتحديد جلسة عامة لاحقة لعرض استراتيجية الزراعة ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري.