انت الان تتابع تفاصيل خبر الكشف على 1222 مواطنا بقافلة طبية بقرية 37 بالدقهلية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /697785/الكشف-على-1222-مواطنا-بقافلة-طبية-بقرية-37-بالدقهلية

دوت الخليج

القافلة جاءت تنفيذا بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان وبناء على توجيهات الوزير الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية.

قافلة علاجية مجانية لقرية 37 الدرافيل

ومن جانبه وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بقافلة علاجية مجانية لقرية 37 الدرافيل مركز بلقاس خلال يومي 13، 14 مايو 2022 م حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1222 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة11 عيادة متخصصة 2 باطنة، 2 أطفال، عظام،جراحة، جلدية، نسا، تنظيم أسرة، انف واذن، اسنان ).

واوضح البيان الختامي أنه تم الكشف على باطنة 275، أطفال 272، عظام 191، جلدية 144، جراحة 37، اسنان 116، نسا وتنظيم أسرة 140، انف واذن 47.

الكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم

كما تم إجراء عدد 393 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 37 حاله أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة عدد 32 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 115 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 5 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وعمل 3 قرار نفقة دولة. وأكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى.