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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /697784/مكافأة-مالية-ورقم-قياسي-5--مكاسب-من-صعود-الأهلي-إلى-نهائي-أبطال-إفريقيا

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك على حساب نظيره وفاق سطيف الجزائري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان الأهلي قد حقق الفوز ذهابًا على ملعبه ووسط جماهيره برباعية دون رد، قبل أن يتعادل في الإياب على أرضية ميدان استاد 5 جويليه بهدفين لكل فريق.

بهذا الصعود، ضرب الأهلي موعدًا مع الوداد البيضاوي المغربي يوم الـ30 من مايو الجاري، بأحد ملاعب المغرب حسبما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وحقق الأهلي بتأهله لـ"فاينال" الأبطال 5 مكاسب، تستعرضهم "دوت الخليج" في الرصد التالي:-

رقم قياسي

حقق الأهلي رقمًا قياسيًا بصعوده لنهائي دوري الأبطال 2022، بالوصول إلى موقعة الفاينال للمرة الخامسة عشر في تاريخه.

ويعد الوصول للنهائي الخامس عشر في التاريخ رقمًا لم يحققه أيًا من أندية القارة من قبل، إذ يعتبر أقرب الفرق الإفريقية للأهلي في عدد الوصول للنهائي هو 8 مرات من نصيب الزمالك.

وفي الوقت ذاته يأتي وصول الوداد للدور النهائي، للمرة الخامسة في تاريخه، بعد أعواد 1992، و2011، و2017، و2019 حصد من بينهم النهائي الأول والثالث.

مكافأة مالية

ضمن الأهلي مكافأة مالية ضخمة بوصوله للدور النهائي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد تسجيل مكافأت بلوغ الدور ربع النهائي.

ومن المقرر أن يحصل الأهلي بعد التأهل إلى فاينال إفريقيا، على مبلغ مليون وربع المليون دولار على الأقل حال خسارته أمام الوداد في النهائي، فيما تنتعش خزينته بمليوني ونصف دولار حال اقتناص الكأس الذهبية.

الحادية عشر والمونديال

اقترب الأهلي من حصد الكأس الحادية عشرة والعودة مجددًا إلى البطولة الأكبر -كأس العالم للأندية-، إذ بات على بعد خطوة واحدة بعد اقتناص بطاقة الصعود للدور النهائي.

ويطمح الأهلي في المضي قدمًا نحو حصد الأمير السمراء، عندما يواجه الوداد المغربي على ملعبه في مباراة واحدة تحسم بطل النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا.

ارتفاع الروح المعنوية من أجل التركيز محليًا

ويساهم الفوز في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في ارتفاع الروح المعنوية للاعبي المارد الأحمر، وزيادة التركيز في المواجهة المحلية.

وكانت المباريات السابقة للأهلي في بطولة الدوري، قد شهدت تعثرات بدأت بهزيمة أمام المصري، ثم تعادلين أمام طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي مساء الأربعاء المقبل على أرضية ميدان استاد المقاولون العرب في خضم منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر البطولة المحلية.

استعادة الثقة في بيرسي تاو

برهن اللاعب الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو، على جودته خلال مواجهتي وفاق سطيف، وأكد على ثقة الجماهير فيه التي بدأت من مباراة الذهاب.

وأعلن تاو عن نفسه في مباراة القاهرة التي انتهت بفوز الأهلي برباعية دون رد، بتسجيله هدفين وصناعة هدفين أخرين، ليبدأ جمهور الأهلي في استعادة الثقة بامكانياته مرة أخرى بعد فترة من الابتعاد عن المستوى جاءت في أعقاب إصابتين متتاليتين.

ولم يفرط تاو في الفرصة ليؤكد مرة أخرى على ثقة الجماهيره في امكانياته، بتألقه في موقعة الإياب، لينجح في صناعة هدفي الأهلي خلال المباراة، والذي سجله الأول أحمد عبد القادر، والثاني من نصيب محمد شريف.