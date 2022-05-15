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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /697808/التموين-مد-فترة-تسجيل-أرقام-التليفونات-لصاحب-بطاقة-التموين-حتى-30-6-2022

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بمد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون صرف الخبز، حتى 30-6-2022.

دوت الخليج

مد فترة تسجيل أرقام الهواتف على البطاقة التموينية

وأكد وزير التمزين، أن مد فترة السماح تأتي للتسهيل على المواطنين فى تقديم أرقام التليفونات إلى مكاتب التموين، ومنع التكدس أمام مكاتب المواطنين، موضحًا أن قرار تسجيل أرقام التليفونات على بطاقة الدعم، يأتي لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له، كذلك تحديث قواعد بيانات مستفيدي الدعم، الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.

وأشار أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، شدد على مديري المديريات بضرورة التسهيل على المواطنين عند التوجه لمكاتب التموين لتسجيل أرقام التليفونات بسيستم الدعم، مؤكدًا أنه يتابع الأمر لحظة بلحظة شخصيًا.

تسجيل رقم الهاتف على موقع دعم مصر

وكانت وزراة التموين، ناشدت المواطنين بسرعة تسجيل أرقام هواتفهم على البطاقات التموينية وتحديث بياناتهم مع تقديم بيان بالدخل المالي للأسرة؛ لعدم توقف البطاقة التموينية الخاصة بهم، في إطار خطة الوزارة لتنقية منظومة الدعم الإلكتروني، وحذف أصحاب الأجور المرتفعة أو من يملكون سيارات حديثة موديل 2018 فأحدث.

تسجيل رقم الهاتف على موقع دعم مصر

وحددت وزارة التموين عدة خطوات لتسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية من خلال موقع دعم مصر، والتي جاءت كالتالي:

1- الدخول إلى موقع دعم مصر من هــنـــا

2- الضغط على زر الخدمات التموينية المتاحة

3- اختيار تفعيل البطاقة التموينية واستلام الرقم السري

4- كتابة رقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة التموينية في الخانة الفارغة التي ستظهر له

5- اختيار إعادة إرسال الرقم السري للهاتف

6- إدخال رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية

7- إدخال رقم بطاقة التموين المراد تسجيلها والتأكد من كتابة الـ12رقم

8- اختيار زر إرسال الرقم السري

9- التأكد من إنهاء كافة الخطوات بشكل سليم