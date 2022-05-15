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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /697800/الآن-موعد-نتيجة-قرعة-حج-الجمعيات-الأهلية-2022-والرابط

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، في 24 أبريل من الشهر الماضي، فتح باب التقديم لموسم الحج 2022 للراغبين من أعضاء الجمعيات الأهلية في أداء فريضة الحج، على أن تنتهي فترة التقديم يوم الخميس 12 مايو.

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التسجيل في حج الجمعيات الأهلية 2022 مصر

أغلقت وزارة التضامن الاجتماعي، يوم الخميس الماضي 12 مايو، باب التقديم على موسم حج 2022 للجمعيات الأهلية، أمام أعضاء الجمعية، حيث حددت الوزارة 19 يومًا فقط للراغبين في التقديم لأداء فريضة الحج.

موعد نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2022 مصر

أوضحت المؤسسة القومية لتيسير الحج، أنه نظرًا لضيق الوقت حتى موسم الحج، فقد تقرر إجراء قرعة موسم الحج 2022 نهاية الأسبوع الجاري، على أن تعلن النتائج النهائية لحج الجمعيات من خلال قرعة إلكترونية علنية، يتم إجراءها مركزيًا تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وبحضور ممثل عن كل محافظة، على بوابة الحج الموحدة، وتعلن النتائج على موقع الوزارة والمؤسسة، كما تنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية

رابط معرفة نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2022

أعلنت المؤسسة القومية لتيسير الحد، أن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2022، سيتم إعلانها من على هــــنــــا.

كما شكلت غرفة عمليات لمتابعة إجراءات تسجيل المتقدمين، وكذلك تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين على رقم 0237619909

شروط الالتحاق بحج الجمعيات الأهلية

كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد حددت عدة شروك يجب توافرها فيالراغبين للالتحاق بحج الجمعيات الأهلية 2022، وهي:

1- أن يكون الشخص مسجلًا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية.

2- ألا يكون سبق للمتقدم أداء فريضة الحج طوال حياته.

3- ألا يزيد عمر المتقدم عم 65 سنة.

4-أن يكون قادرًا على أداء فريضة الحج وخال من الأمراض المستعصية التي تحددها وزارة الصحة.

5- حصول على أحد لقاحات فيروس كورونا المعتمدة.

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة حج موسم 2022

أتاحت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة السياحة والتضامن الاجتماعي، رابطًا رسميًا للمتقدين لمعرفة نتيجة قرعة حج 2022، من خلال موقعها الرسمي باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الرسمي لقرعة الحج من هـــنـــا.

2- اختيار الاستعلام عننتيجة القرعة

3- إدخال الرقم القومي ورقم المصنع

4- سوف يظهر لك الإسم والنوع والمحافظة وحالة القبول أو الرفض.