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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /697799/قرار-رئاسي-بتعيين-وليد-محمد-سامي-نائبا-لرئيس-الهيئة-العامة-للمنطقة-الاقتصادية-لقناة-السويس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 189 لسنة 2022 بتعيين وليد محمد سامى محمد جمال الدين نائبا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، وذلك لمدة عام ويعامل المعاملة المقررة لنائب الوزير.

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