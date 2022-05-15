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المتحدث العسكرى: القوات المسلحة تواصل جهودها فى القضاء على الإرهاب بشمال سيناء

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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /697780/المتحدث-العسكرى-القوات-المسلحة-تواصل-جهودها-فى-القضاء-على-الإرهاب-بشمال-سيناء

استكمالاً للجهود المكثفة التى تبذلها القوات المسلحة فى توجيه ضرباتها المتلاحقة للقضاء على الإرهاب بشمال سيناء تم محاصرة وتدمير عدد من البؤر الإرهاربية التى تتخذها العناصر الإرهابية مركزاً لتنفيذ عملياتها الإرهابية وذلك خلال الثلاثه أيام الماضية.

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حيث نجحت القوات الجوية فى تدمير (3) عربة دفع رباعى وعدد من الأوكار بشمال سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ مخططاتها.

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كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من تدمير عربة دفع رباعى مموهة تستخدمها العناصر الإرهابية فى مهاجمة قواتنا ، كما تم ضبط (2) أربى جى و(3) رشاش متعدد ومسدس و (60) طلقة أنواع ، ومقتل (4) فرد تكفيرى وتم التحفظ على جثث القتلى الإرهابيين لتسليمها لذويهم حال التعرف عليهم.

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المتحدث العسكرى: القوات المسلحة تواصل جهودها فى القضاء على الإرهاب بشمال سيناء

 

 

وأثناء أعمال التفتيش والمداهمة بقرية المقاطعة عثرت القوات على عدد من الأسلحة مختلفة الأنواع وكميات كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة ، وعدد من الخزن بالإضافة إلى عبوات ناسفة مُعدة للتفجير وحزاماً ناسفاً وعدد من الأجولة تحتوى على مادة شديدة الإنفجار (TNT) ، ودوائر كهربائية معدة للتفجير ، وكميات كبيرة من مواد الإعاشة ، و(21) هاتف محمول و(3) لاب توب وتابلت.

f5ae6cc123.jpgهذا وتواصل القوات المسلحة جهودها الوطنية المخلصة لدحر الإرهاب وملاحقته على كافة الإتجاهات الإستراتيجة للدولة بعزمية لاتلين ، وتؤكد دائماً أن غايتها تحقيق الأمن والأمان والإستقرار لشعب مصر العظيم .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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