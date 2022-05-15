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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /697778/اعرف-موعد-ظهور-نتيجة-قرعة-الحج-السياحي-2022-تفاصيل

موعد ظهور نتيجة قرعة الحج السياحي 2022.. تزايدت عمليات البحث مؤخرًا على نتيجة قرعة الحج السياحي، وذلك مع اقتراب موسم الحج، حيث يستعد المسلمون لشد الرحال قاصدين بيت الله الحرام وجبل عرفات لأداء مناسك الحج، وتتنوع تأشيرات السفر للحج منها عن طريق وزارة الداخلية والأوقاف ومنها عن طريح الحج السياحي، وهو ما نستعرضه في التقرير التالي

دوت الخليج

موعد ظهور نتيجة قرعة الحج السياحي 2022 في مصر

أعلنت وزارة السياحة، في وقت سابق، عن فتح باب التقدم للراغبين في أداء مناسك الحج السياحي اعتبارًا من يوم 10 مايو الماضي، ويستمر التسجيل حتى يوم الجمعة الموافق 20 مايو الجاري. ضوابط الحج السياحي.

كما قرر الوزارة السياحة، تسجيل التضامنات بين الشركات لكافة المستويات معاً اعتبارا من يوم 26 مايو الجاري ولمدة أسبوع، على أن يتم ربط حزم الخدمات وإجراء معاينة لسكن الحجاج وتوثيق عقود السكن بالأراضي السعودية مع الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها بالمسار الإلكتروني اعتباراً من 27 مايو الجاري وحتى 25 يونيو المقبل.

ضوابط الحج السياحي

أما عن ضوابط الحج السياحي، فقد وضعت اللجنة العليا للعمرة والحج بعض من الاشتراطات والضوابط التي فرضتها الجهات المختصة على الراغبين في الخروج للحج السياحي، وجاءت كالتالي:

- الالتزام بأن يكون المتقدم للحج السياحي لم سبق له التقدم لأي جهة منظمة للحج هذا العام، فتكون تلك الجهة هي الجهة الوحيدة التي تقدم لها الحج بالطلب. - الالتزام بالضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة الصحة السعودية، إضافة إلى التأكد من حصول المسافر للحاج على كل الأوراق والاشتراطات الصحية التي لا يسمح له بالسفر بدونها.

أسعار الحج السياحي 2022 في مصر

وبخصوص أسعار الحج السياحي 2022، فقد أعلنت وزارة السياحة أنها تنقسم إلى مستويين، جاءا كالتالي:

5 نجوم وتتراوح الأسعارهذا المستوى، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة السياحة من 177500 جنيه و 157 ألف و 500 جنيه، وتقسم أيضًا كالتالي: - صف أول مباشرة أما الحرم: يبدأ سعر التأشيرة من 177 ألف و 500 جنيه - صف ثاني" يبدأ سعر التأشيرة من 257 ألف و 500 جنيه قد بلغ عدد التأشيرات المتاحة لهذا المستوى 2760 تأشيرة.

أما المستوى الثاني الذي أعلنت عنه وزارة السياحة، وهو الحج الاقتصادي، وجاءت أسعار كالتالي: يبدأ سعر التأشيرة من 82 ألف و 500 جنيه، إلى 92 ألف و 500 جنيه. وبلغ عدد التأشيرات المتاحة لهذا المستوى 60440 تأشيرة.

يشار إلى أن أن تلك الأسعار لا تشمل قيمة تذاكر الطيران، بحسب ما أعلنت عنه وزارة السياحة والطيران المدني.

ويلزم لحجز تأشيرة الج، من دفع قيمة جدية الحج، التي تكون سسعرها 30 ألف جنيه للمستوى الـ 5 نجوم و 20 ألف جنيه للمستوى الاقتصادي. كما ذكرت، وزارة السياحة في بيانًا لها أن أسعار الحج السياحي المعلنة، قد تخضع للتغييرفي حال ورود أية تغييرات من الجانب السعودي.