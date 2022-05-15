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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /697775/لينك-موقع-دعم-مصر-تسجيل-رقم-الهاتف-بطاقة-التموين-2022

ناشد وزارة التموين، المواطنين، بسرعة تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين؛ وتقديم بيان مالي للأسرة؛ لتجنب وقف البطاقة، ضمن خطة الحكومة لتنقية المنظومة التموينية، وحذف أصحاب الأجور المرتفعة أو من يملك سيارة حديثة من موديل 2018 فأحدث.

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تسجيل رقم الهاتف موقع دعم مصر 2022

وطالبت وزارة التموين، المواطنين، بتحديث بياناتهم وإضافة رقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة التموينية، على أن يكون رقم الهاتف مسجلًا باسمه في إحدى شركات الاتصال منذ 3 أشهر على الأقل، وأن تكون البطاقة التموينية مفعلة على قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني.

موقع دعم مصر لتسجل رقم الهاتف 2022

وخصصت وزارة التموين، موقع دعم مصر؛ للتسهيل على المواطنين تسجيل أرقام هواتفهم المحمولة الخاصة ببطاقة التموين لعام 2022.

كيفية تسجيل رقم الهاتف على موقع دعم مصر

وحددت وزارة التموين عدة خطوات لتسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية من خلال موقع دعم مصر، والتي جاءت كالتالي:

1- الدخول إلى موقع دعم مصر من هــنـــا

2- الضغط على زر الخدمات التموينية المتاحة

3- اختيار تفعيل البطاقة التموينية واستلام الرقم السري

4- كتابة رقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة التموينية في الخانة الفارغة التي ستظهر له

5- اختيار إعادة إرسال الرقم السري للهاتف

6- إدخال رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية

7- إدخال رقم بطاقة التموين المراد تسجيلها والتأكد من كتابة الـ12رقم

8-اختيار زر إرسال الرقم السري

9- التأكد من إنهاء كافة الخطوات بشكل سليم

تغيير رقم الهاتف على موقع دعم مصر

أتاحت الوزارة خدمة تغيير رقم الهاتف بعد التسجيل، على موقع دعم مصر، في حالة رغبة صاحب البطاقة التموينية من تغيير رقم الخاص به مجانًا، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع دعم مصر واختيار صفحة التعديلات من هـــنـــا.

2- إدخال رقم البطاثقة التموينية.

3- استلام الرقم السري.

4- تغيير رقم الهاتف المحمول وتحديث البيانات.

وحذرت وزراة التموين، المواطنين، من ضياع رقم الهاتف المسجل به بطاقة التموين، وضرورة الاحتفاظ به، حيث أنه لا يمكن إنشاء حاسب آخر على موقع دعم مصر لنفس صاحب البطاقة التموينية إذا فقد رقم الهاتف الخاص بأول حساب تم إنشائه.