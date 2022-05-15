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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /697805/فروع-بنك-المصرف-المتحد-في-مصر-2022-مواعيد-العمل

ينشر دوت الخليج فروع بنك المصرف المتحد في مصر2022 بناءً على تساؤلات العديد من المواطنين راغبي الانضمام لـ عملاء بنك المصرف المتحد 2022 ويتساءلون أيضًا عن مواعيد العمل في فروع بنك المصرف المتحد على مستوي الجمهورية.

فروع بنك المصرف المتحد في مصر 2022 إليكم كافة التفاصيل عن فروع بنك المصرف المتحد على مستوي الجمهورية من خلال الآتي: فرع مدينتي : الوحدة 104 مبنى الشركات والبنوك المنطقة الإدارية - المرحلة الاولى

فرع الأزهر : 4 عطفة البارودية - الغورية

فرع مكتب هيئة التنمية الصناعية : 42 محور السلام خلف داون تاون التسعين الشمالي - التجمع الخامس -القاهرة الجديدة

فرع مكتب استبدال العملة - التجمع الخامس : داون تاون - التجمع الخامس - الدور الأول تجاري- السوق التجاري بالتجمع القاهرة الجديدة - مركز المدينة

فرع التجمع الخامس : مول سيلفر ستار - مركز المدينة - القطاع الاول - شارع التسعين الشمالي

فرع الحجاز : 194 ش الحجاز- رقم

فرع الزمالك : 14/12 ش الجزيرة - الزمالك

فرع العاشر من رمضان : المنطقة الصناعية الثالثة – مجمع مصر الطيران بجوار عرفة جروب

فرع الكوربة : 20 ش إبراهيم متفرع من ش الاهرام

فرع مكتب استبدال العملة - المعادى : رقم 87 شارع 9 امام محطة مترو المعادى عمارة التابعى الدمياطى - المعادى - محافظة القاهرة

فرع المعادى الجديدة : 2/1 ش اللاسلكى - المعادى الجديدة

فرع المعادى المحطة : 27 ش 10 ميدان المحطة

فرع جاردن سيتى : 106 شارع القصر العيني مبنى كايرو سنتر

فرع حلوان : رقم 30 شارع عبد الله تقاطع شارح محمد سيد أحمد أمام مدارس إلياس

فرع سانت فاتيما : 1 ش أحمد فؤاد ناصية عبد العزيز فهمى

فرع هليوبوليس : 38 ش أبو بكر الصديق - ميدان سفير

فرع الساحل : 1335 ش كورنيش النيل

فرع شبرا : 238 ش شبرا - الخلفاوى

فرع مدينة نصر : 7 طريق النصر أمام النادى الأهلى

فرع مكتب استبدال العملة - عبد المنعم رياض: 35 شارع رمسيس - مبني المصرف المتحد

فرع عبد المنعم رياض : 35 شارع رمسيس – ميدان عبد المنعم رياض

فرع معروف : 8 ش عبد الخالق ثروت

فرع 6 أكتوبر : المنطقة الصناعية الثانية أمتداد محور فودافون

فرع الجيزة : أ 32 - شارع مراد الجيزة

فرع المساحة : 4 ش الموسيقار على اسماعيل

فرع كارجو مول - الشيخ زايد : 45 شارع الشباب – المحور المركزي الجنوبي – كارجو مول بالشيخ زايد.

فرع الشيخ زايد : المركز التجاري جاليريا 40 مول علي محور 26 يوليو

فرع مكتب استبدال العملات - المهندسين نادي الصيد : 16 ش نادي الصيد - الدقي

فرع المهندسين نادي الصيد : 28 ش نادي الصيد - الدقي

فرع المهندسين : 76 ش جامعة الدول العربية

فرع الهرم : 83 شارع الهرم, بجوار فندق مينا بالاس

فرع السنبلاوين : شارع صبري ابو علم بجوار محطة الاتوبيس السنبلاوين

فرع المنصورة للمعاملات الإسلامية : شارع الجيش - برج المغازي - المنصورة

فرع الجمهورية : 21شارع الجمهورية, عمارة الأوقاف, المنصورة - محافظة الدقهلية

فرع مكتب استبدال العملة - المنصورة : 1 شارع الجيش - ميدان ام كلثوم - عمارة رقم 234 المنصورة

فرع جزيرة الورد : داخل نادي جزيرة الورد - كورنيش المنصورة - مدينة المنصورة

فرع المختلط : 241 (أ) ش الجمهورية حي المختلط – المنصورة- الدقهلية

فرع المنصورة : ش الجيش عمارة المغازي – المنصورة

فرع المديرية : 17 شارع سعد زغلول –توريل المنصورة

فرع بلقاس : بلقاس- شارع الجمهورية

فرع مكتب استبدال العملات - دكرنس : 106شارع النقراشى - دكرنس

فرع دكرنس : شارع العروبة – دكرنس

فرع ميت غمر : شارع الحرية ميت غمر

فرع الأزاريطة : 12 ش شامبليون الازاريطة

فرع مكتب استبدال العملة - الإسكندرية : 16 شارع سعد زغلول - محطة الرمل - محافظة الاسكندرية

فرع شامبليون : 8 شارع شامبليون - الأزاريطة

فرع الإسكندرية : ش هنو وابور المياه خلف النادى الأوليمبي

فرع النوبارية الجديدة : شارع السوق التجاري مدينة النوبارية الجديدة امام جهاز مدينة النوبارية

فرع برج العرب : المنطقة الاولى امام جهازمدينة برج العرب - المجاورة الخامسة

فرع زيزينيا : فرع زيزنيا, 608 امين يحيى - زيزينيا

فرع ميناء الاسكندرية : المبني الاستثماري وحدة رقم 5 باب 14 ميناء الاسكندرية

فرع مرسى مطروح : ش الكورنيش امام مجلس محلى مطروح – قسم مطروح

فرع الفاتح : شارع محمد الفاتح من ش الجيش عمارة طنطا سنتر

فرع طنطا : 47 ش الجيش – طنطا

فرع كفر الشيخ : شارع المحافظة – سور حديقة صنعاء

فرع بورسعيد : برج المسلة امام مبني المحافظة - حي شرق بورسعيد

فرع دمياط الجديدة : المنطقة الصناعية – بجوار بنك القاهرة والوحدة الصحية

فرع دمياط : شارع كورنيش النيل – برج الغرفة التجارية امام بنك مصر

فرع الزقازيق : 67 ش سعد زغلول – منشية اباظة الزقازيق الشرقية

فرع المنيا : 36 ش الجمهورية ناصية الدمرانى- المنيا

فرع سوهاج : 4 ش الجمهورية – امام نادى التجديف

فرع بنى سويف : برج المصريين كورنيش النيل – بنى سويف

فرع أسيوط : 44 شارع صلاح سالم حاليا – شارع الهلالي سابقا - أسيوط

فرع العين السخنة : قرية الوادي طريق السويس / كم 46 طريق الغردقة - العين السخنة

فرع السويس : 1 شارع بورسعيد خلف سينما رينسانس – السويس مواعيد العمل في فروع بنك المصرف المتحد موظفون بنك المصرف المتحد تبدأ ساعات العمل من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة الرابعة عصرًا عملاء بنك المصرف المتحد تبدأ ساعات العمل من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثالثة عصرًا .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فروع بنك المصرف المتحد في مصر 2022 مواعيد العمل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.