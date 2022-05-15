مفتى الجمهورية يتوجه إلى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - توجه الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة البريطانية لندن بدعوة رسمية من البرلمان البريطانى، حيث يلقى كلمة رئيسية أمام مجلسى العموم واللوردات البريطانى، فى مستهل زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة.





وقال مفتى الجمهورية فى تصريحات اليوم قبل مغادرته إلى بريطانيا، إن الزيارة تشمل لقاءه بعدد من كبار رجال الدولة بالمملكة المتحدة وعمدة لندن، كما تشمل كذلك إلقاء عدد من المحاضرات والندوات فى عدد من المحافل ومراكز الأبحاث البريطانية. ويعد إلقاء مفتى الجمهورية خطابًا أمام أعضاء مجلسَى اللوردات والعموم البريطانى هو الأول من نوعه، ويأتى بعد نجاح لقاء المفتى الافتراضى و200 من أعضاء مجلس اللوردات والعموم البريطانى قبل عام من خلال تطبيق زووم، الذى حضره أيضًا عدد من وسائل الإعلام العالمية وبعض الرسميين البريطانيين المعنيين.

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