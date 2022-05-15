انت الان تتابع تفاصيل خبر الشيوخ يحيل مقترح النائب محمد الصالحي لتنفيـذ مشروعات الصرف الصحى بقري الشرقية..اليوم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 08:43 صباحاً - محمد السيد - /697687/الشيوخ-يحيل-مقترح-النائب-محمد-الصالحي-لتنفيـذ-مشروعات-الصرف-الصحى-بقري-الشرقيةاليوم

يحيل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم ، تقرير لجنة الإسكان والإدراة المحلية والنقل،عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصالحي، بشأن تنفيـذ مشروعات الصرف الصحى لقرى طلحة بردين وغيرها من القرى، مركز الزقازيق، محافظة الشرقية، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

دوت الخليج الشيوخ يحيل مقترح النائب محمد الصالحي لتنفيـذ مشروعات الصرف الصحى لقرى طلحة بردين وغيرها من القرى بالشرقية..اليوم موضوع الإقتراح برغبة : - يستهدف المقترح برغبـة الإسـراع في تنفيذ مشروعات الصرف الصـحى لـقـرى طلحـة بردين وغيرها من القري بالزقازيق شرقية وذلك لعدة أسباب منها أن : -ربـط تصـرفات مشـروعات الصـرف الـصـحى لـقـرى ( طلحـة بـردين ، صـفيطة ، نشوة ) مركز الزقازيق من شأنه خدمة أهالي المنطقة . - التعرف على الجـدول الزمني لنهـو مشـروعات محطـات رفـع الـصـرف الـصـحى لقرى ( الشبانات ، غزالة ، العلوية ، كفر أبوجبل ) . - التعرف على الجدول الزمني للبـدء في إنشـاء ونهـو محـطـة المعالجـة الرئيسية الخاصـة بمشــروعات الصـرف لـقـرى الشــانات ، غزالـة ، العلويـة ، كفـر أبوجبل . رأى اللجنة وتوصياتها : بعـد دراسـة الإقتراح برغبـة والإطلاع على نصـوص الدستور والموضـوعات ذات الصلة واللائحة الداخليـة للمجلـس وكافـة الـقـوانين ذات الصلة ومـا أسـفرت عنـه مناقشات النائـب مـقـدم الإقتراح برغبـة وأعـضـاء اللجنـة وممثلي الحكومـة فقد إنتهت إلى الآتي : - -تـرى اللجنـة الموافقة على المقترح المقـدم مـن النـائـب محـمـد الـصـالحي عـن تنفيـذ مشروعات الصرف الصحى لقرى طلحة بردين وغيرها من القرة بالزقازيق شرقية . -وتوصى اللجنة بضرورة رفع المقترح لرئاسة مجلس الوزراء لمخاطبة الوزراء المعنيين لاتخاذ اللازم نحو ذلك . -واللجنـة إذ تـورد تقريرهـا إلى المجلـس المـوقـر وترجـو التفضـل برفعـه إلى الحكومـة لإتخاذ ما تراه لازما بشأن تنفيذه .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشيوخ يحيل مقترح النائب محمد الصالحي لتنفيـذ مشروعات الصرف الصحى بقري الشرقية..اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.