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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /697740/مواعيد-مباريات-اليوم-الأحد-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأحد، العديد من المباريات في مختلف أندية العالم، ومن ابرزها مواجهة ريال مدريد ضد قادش ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

يخوض توتنهام ضد بيرنلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحده ظهراً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

يخوض وولفرهامبتون ضد نوريتش سيتي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً.

يخوض واتفورد ضد ليستر سيتي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium

يخوض فريق ليدز يونايتد ضد برايتون، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً.

يخوض أستون فيلا ضد كريستال بالاس، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراًbeIN Sports 3 HD Premium

يخوض وست هام ضد مانشستر سيتي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراًعبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium .

يخوض إيفرتون ضد برينتفورد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

يخوض أتلتيك بيلباو ضد أوساسونا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً،

يخوض ريال مايوركا ضد رايو فاليكانو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، عبرقنوات beIN Sports HD 5

يخوض فياريال ضد ريال سوسييداد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، عبرقنوات beIN Sports HD 6

يخوض ريال بيتيس ضد غرناطة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، عبرقنوات beIN Sports HD Xtra 2

يخوض أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 2

يخوض خيتافي ضد برشلونة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 4.

يخوض قادش ضد ريال مدريد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري المصري

يخوض الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً، عبر قنوات on time sport.

يخوض المقاولون العرب ضد إنبي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، عبر قنوات on time sport

يخوض فريق بيراميدزضد فاركو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات on time sport.