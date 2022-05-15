الأرصاد تتوقع طقس اليوم الأحد ودرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.





كما توقع الخبراء أن يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح وتتساقط الأمطار الخفيفة على معظم مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 31 19

الإسكندرية 24 17

وادى النطرون 30 18

طنطا 30 19

شبين الكوم 31 19

دمنهور 28 18

بلطيم 24 17

مطروح 23 16

السلوم 24 16

سيوة 31 17

بورسعيد 25 18

دمياط 24 18

الزقازيق 31 19

المنصورة 31 19

الإسماعيلية 31 18

السويس 30 18

العريش 25 16

رفح 24 16

رأس سدر 30 18

نخل 29 12

نويبع 33 19

طابا 30 19

كاترين 30 14

الطور 30 22

شرم الشيخ 34 25

الغردقة 34 24

مرسى علم 32 23

الفيوم 32 20

بنى سويف 32 20

المنيا 32 21

أسيوط 34 21

سوهاج 36 23

قنا 40 24

الأقصر 41 24

أسوان 44 26

ادفو 44 26

أبوسمبل 43 25

الوادى الجديد 37 23

شلاتين 36 22

أبو رماد 35 20

حلايب 35 21

رأس حدربة 35 21