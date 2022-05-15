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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 04:46 صباحاً - محمد السيد - /697679/الشيوخ-يحيل-اليوم-مقترح-النائب-رزق-علواني-بشأن-إنشاء-شاطئ-عام-لمركزي-الحمام-والضبعة-بمطروح-للحكومة

يحيل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم، تقرير لجنة الثقافة والسياحة والاثار والإعلام،عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رزق علواني، بشأن إنشاء شاطئ عام لمركزي الحمام والضبعة بمحافظة مطروح، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

دوت الخليج

الشيوخ يحيل اليوم مقترح النائب رزق علواني لإنشاء شاطئ عام لمركزي الحمام والضبعة بمطروح للحكومة

موضوع الاقتراح برغبة: تضمن الاقتراح برغبة الذي تقدم به النائب رزق علواني ما يأتي:

إن فكرة إنشاء شاطئ عام لخدمة مركزي الحمام والضبعة بالساحل الشمالي لمحافظة مطروح هو هدف يتمناه العديد من أهالي الساحل الشمالي متوسطى الدخل للاستجمام والاستمتاع بشواطئ الساحل الشمالي الجميلة خلال موسم الصيف.

إن الدولة المصرية توالي اهتمام كبير خلال الفترة الحالية بالساحل الشمالي وإنشاء مدينة العلمين الجديده هي نقلة كبيرة للساحل الشمالي ، حيث تشهد منطقة الساحل الشمالي بمحافظة مطروح حاليا نمو كبير وإنشاء منتجعات وقرى سياحية كبرى ومشروعات ضخمة، وهو ما يحتم إنشاء شواطئ مجانية لخدمة متوسطى الدخل بجانبها، ووجود شاطئ مجاني بالمنطقة لخدمة الأهالي يعود على أهل المدينتين بعائد اقتصادي لهم متزامنا مع توفير حياة كريمة للمواطنين والذي يهدف إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إذ تصبح هذه الشواطئ مصدر لعمل العديد من شباب مدينتي الحمام والضبعة على غرار ما هو موجود في بقية شواطئ المحافظة.

كما أن مدينتي الضبعة والحمام بهما مساحات كبيرة ممكن الاستفاده منها ليس فقط في إنشاء شاطئ عام لخدمة أهالي المدينتين ، إنما يمكن الاستفادة منها في خدمة المشروعات الضخمة المقامة في مدينة العلمين والعلمين الجديدة .

تضمن رأى الحكومة ما يأتي :

1-رد جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي ، أكد على وجود عدة مقترحات مطروحة من جانب جهاز تنمية الساحل الشمالي لعدة مناطق من الممكن استغلالها كشاطئ عام ، منها منطقتين برأس الحكمة الأولى بطول واجهة 400 متر ، والأخرى بطول واجهة 600 متر ، كما يوجد شاطئ عام بمدينة العلمين الجديده مفتوح للزوار يسمى ( شاطئ العلمين الجديدة ) كما أن هناك منطقة بالجلالة تم تخصيصها شاطئ عام على مساحة 18 فدان بطول واجهة ٣٢٠ متر لخدمة أهالي رأس الحكمة والضبعة ، والشواطئ العامة التي سيتم تخصيصها سوف يتوافر فيها الخدمات ، مع امكانية تأجيرها للشباب بأسعار رمزية .

2 - رد محافظة مرسى مطروح ، أكدت على أهمية قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنه ٢٠٢٠ لإعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة فيما بعد بناحية الساحل الشمالي الغربي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وذلك لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة ، ومنها اقترحت المحافظة تخصيص جزء من بحيرة كينج مربوط وتمهيده كشاطئ لخدمة أهالي مدينة الحمام .

3- رد وزارة السياحة ، طالبت أن يؤخذ بالرأي السياحي في نوعية الأنشطة التي سيتم توفيرها بالشواطئ العامه لاختيار ما يدر عائد تنموي ومادي على المواطن المحلى ، مؤكدة على ضرورة أن تسير جميع الجهات على المخطط الاقليمي المعتمد من الدولة .

4 - رد وزارة التنمية المحلية ، أكدت على أنه سيتم تخصيص الأرض بعد توافرها من المحافظة والانتهاء من التراخيص اللازمة .

رأى اللجنة وتوصياتها في ضوء ما تم طرحه من رؤى وأفكار وما أثير من مناقشات ومقترحات

خلصت اللجنة إلى توصيتين مهمتين ، هما :

-إقامة شاطئ عام لمدينة الضبعة بمنطقة الجلالة .

-إنشاء شاطئ عام بمدينة الحمام ضمن المخطط الذي ستنفذه وزارة الإسكان بما يخدم أهالي المدينة ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية . -