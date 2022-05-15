الزراعة: الدولة أنفقت مئات المليارات لتطوير الزراعة والرى بشكل كامل

جدة - نرمين السيد - وأوضح متحدث الزراعة - خلال اتصال هاتفى مع برنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، إن الدولة تمكنت زراعة 3.6 مليون فدان قمح هذا العام، الأمر الذى يعد طفرة كبيرة فى حجم المساحات المنزرعة من القمح بالإضافة إلى أن لدينا زيادة فى حجم إنتاج الفدان بإنتاجية من 18 إلى 20 أردبا.
وأكد أن القمح من أولويات الأمن الغذائي بمصر وهو أولوية أولى بالنسبة لنا ونعمل على ضخ استثمارات ضخمة في المساحات المنزرعة منه
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