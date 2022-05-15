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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 02:43 صباحاً - محمد السيد - /697696/إسكان-الشيوخ-تناقش-اليوم-مقترح-النائب-وليد-التمامي-بشأن-تجديد-الكوبري-الرئيسي-لقرية-دقهلة-بـدمياط

تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد محمد سعيد، اجتماعا اليوم، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب وليد التمامي بشأن :

دوت الخليج

«إسكان الشيوخ» يناقش عمل كوبري المشاة في بمدينة "كفر سعد”

1-إحلال وتجديد الكوبري الرئيسي لقرية دقهلة_مركز الزرقا_ محافظه دمياط.

2- عمل كوبري المشاة في مدينة كفر سعد أعلي محطة القطار عند تقاطع طريق دمياط المنصورة الغربي مع مدخل طريق كفر سيلمان.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الثاني،الاقتراح برغبة المقدم من النائب نصيف حفناوي بشأن إنشاء طريق موازي لطريق رشاح أجهور الكبري الرابط بين طريق مصر اسكندرية الزراعي وخط 12 الرابط بنها القناطر القاهرة.

الشيوخ يحيل مقترح النائب محمد الصالحي للحكومة..اليوم

كما يحيل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم، تقرير لجنة الزراعة والري، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصالحي، بشأن إجراء بعض التعديلات علي ضوابط تغطية الترع والمصارف وتغطية مصر هلاومصرف الرياض وتدبيش مصرف بهنباي،واستكمال تغطية مصرف إكواة بمدينة القنايات بمحافظة الشرقية، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

موضـوع الاقتراح برغبة المعروض هو إن تغطية الترع والمصارف والمجاري والقنوات المائية أصبح أمراً ضرورياً وحتمياً خاصة في المناطق السكنية، وهناك العديد من هذه المجاري المائية متواجدة وسط القرى والمدن ، وتحول العديد منها لمقالب قمامة کبری، نتيجة إلقاء المخلفات والقاذورات بها، وهذا الأمر يعني زيادة فرص الإصابة بالأمراض، ويجعل وصول المياه لنهايات الترع أمراً مستحيلاً، مما يهدد الزراعات المتواجدة في نهايات هذه المجاري المائية ويهدد ببوارها وهلاكها، والمطلوب إعادة النظر في الاشتراطات الخاصة بتغطية الترع والمصارف والمجاري والقنوات المائية خاصة تلك المتواجدة وسط الكتلة السكنية، على أن يتم دراسة كل حالة على حدى، وعدم تعميم كل الحالات بشروط محددة الأمر الذي أصبح يمثل خطورة مباشرة على حياة المواطنين قاطني هذه الأماكن بعدما تحولت لمقلب كبير من القمامة، بالإضافة إلى أن تغطية الترع يعني تنفيذ خطة الدولة بشأن ترشيد واستهلاك المياه في ظل محدودية الموارد المائية المتاحة، نتيجة تقليل نسبة التبخر، بالإضافة لوصول المياه لنهايات الترع والحفاظ على الزراعات بهذه المناطق.