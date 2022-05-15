«اقتصادية الشيوخ» تستكمل مناقشة مناخ الاستثمار في مصر..اليوم

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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 02:43 صباحاً - محمد السيد - /697684/اقتصادية-الشيوخ-تستكمل-مناقشة-مناخ-الاستثمار-في-مصراليوم

تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هاني سري الدين، اجتماعا اليوم، لاستكمال مناقشة "مناخ الاستثمار في مصر".

دوت الخليج

«اقتصادية الشيوخ» تناقش التراخيص الصناعية

كما تناقش اللجنة، خلال اجتماعها، التراخيص الصناعية، وتفعيل القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن منح تراخيص المنشان الصناعية.

الشيوخ يحيل اقتراح النائبة هيام فاروق اليوم

كما تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق،عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إعادة دراسة أعمال تطوير القاهرة التاريخية، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه.

وزارة السياحة والآثار قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية

وأكدت الوزارة على أن آثار مصر اليهودية والقبطية والإسلامية بخير، ولم ولن يمس أثر في عمل طريق أو غیره، حيث يتم التنسيق بشكل كامل مع الجهات المعنية للمشروع ومراجعة مسار الطريق داخل نطاق القاهرة التاريخية المسجلة على قائمة التراث الثقافي العالمي منذ 1979 وفقا لخريطة معتمدة لحدود القاهرة التاريخية لسنة ٢٠٠٨.

وأوضحت أن طلب تعديل مسار الطريق بحيث لا يتعارض مع المباني الأثرية المسجلة في عداد الآثار والخاضعة لأحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وكذلك التنسيق مع الجهة المنفذة للمشروع أنه في حالة قرب الطريق من أي أثر مسجل يتم مراعاة مدى تأثير الأعمال على الحالة الانشائية خشية تأثر المباني بالمعدات والاهتزازات.

ومن ثم جارى متابعة الموقف بما يكفل الحماية والحفاظ على كافة المباني الأثرية الواقعة بالقرب من نطاق المشروع.

بالنسبة لمشروع تطوير محور صلاح سالم، قالت الوزارة، أن هذا المشروع يمر على الحدود الخارجية لمحتويات القاهرة التاريخية المسجل في منظمة اليونسكو، أي أن المشروع لا يدخل ضمن الممتلك الرئيس الخاص بالقاهرة التاريخية، وأن ما تقوم به الدولة حاليا هو التطوير على الحدود الخارجية للقاهرة التاريخية، أو توسيع بعض الطرق الموجودة فعليا لتحسين وضعها أو تطويرها .

كما طالبت اللجنة الجهات المعنية تحرى المزيد من الدقة والحرص في تنفيذ عملية التطوير حفاظا على الآثار والتراث الحضاري الذي هو ملك للإنسانية جمعاء، مع التأكيد على تعميق التنسيق المتواصل والمستمر مع منظمة اليونسكو بشأن مراعاة الضوابط التي تضعها في الحفاظ على المقدرات الإنسانية التي تمتلكها القاهرة التاريخية.