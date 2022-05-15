وزير التعليم يدعو لمشاهدة هذا الفيلم: هدفنا إعداد جيل متمكن من أدواته

جدة - نرمين السيد - دعا الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إلى مشاهدة الفيلم الذى أعده معرض"ألف اختراع واختراع" الذى نظمه متحف العلوم فى العاصمة البريطانية لندن، عن أثر الحضارة الإسلامية والعربية، على ما نراه لايوم من تقدم علمى مذهل فى جميع فروع المعرفة.





وقال الوزير، فى منشور له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "نحلم باستعادة هذا المجد بإعداد أبنائنا ليقودوا حضارة عربية جديدة عن طريق الاستثمار فى تطوير رأس المال البشرى والإنسان المصرى والعربى، ولهذا بنينا بنك المعرفة المصرى كى نأتى بالعلوم والمعارف من كل حدب وصوب إلى أيدى كل مصرى، ولهذا نبنى نظام التعليم الجديد الذى وصل قطاره إلى محطة الرابع الابتدائى وقارب الوصول لمحطة الخامس الابتدائى بإذن الله، ولهذا ندرب أبنائنا فى المرحلة الثانوية على مهارات التفكير العليا". وأضاف: "الحلم القومى هو إعداد جيل متمكن من أدواته، قادر على التفكر والتحليل وحل المشكلات والعمل الجماعى واحترام الآخر والمنافسة العالمية". وتابع: "ما يعرقل الحلم هو أننا "الكبار" نعتقد أن الامتحان هو الهدف وهو المنتهى ولهذا ألقينا التعلم جانباً وأصبنا أبناءنا بأضرار جسيمة بدون قصد، ولكنها النتيجة المباشرة للاهتمام بالدرجة بأى وسيلة على حساب التعلم، ولنتذكر أن الامتحان ما هو إلا وسيلة لقياس مقدار التمكن من الفهم وليس هدفاً فى حد ذاته، لعلنا نتشارك فى الحلم للوصول بأمتنا إلى أعلى الدرجات بإذن الله".

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