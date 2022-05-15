برفض مشاهد القبلات وبحب الغُنا.. أبرز تصريحات أمينة خليل في برنامج "تفاعلكم"

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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /697739/برفض-مشاهد-القبلات-وبحب-الغنا-أبرز-تصريحات-أمينة-خليل-في-برنامج-تفاعلكم

حلت الفنانة الشابة أمينة خليل ضيفة برنامج تفاعلهم مع الإعلامية سارة الدندراوي، الذي يعرض عبر شاشة قناة العربية، وصرحت العديد من التصريحات التي تتحدث عنها لأول مرة، والعديد من الأسرار أيضًا.

دوت الخليج يرصد لكم أبرز تصريحات أمينة خليل في قناة العربية وذلك خلال السطور القادمة تصرحات مثيرة لـ أمينة خليل - ثقتي بنفسي تأثرت بسبب الانتقادات التي بتعرض لها باستمرار - كلنا عندنا أمراض ومشاكل نفسية - وبحس بالراحة لما بتكلم عن مشاكلي النفسية ولكني الآن تصالحت معها - أقرب صديقة ليا هي دينا الشربيني - عندي أصحاب كتير في الوسط الفني - مخدتش فلوس في رامز موفي ستار وكنت فاكرة اني رايحة امثل مع فاندام - مهنة التمثيل صعبة جدا ومواعيد متلخبطة وبتنفصلي عن الحياة الطبيعية - وبتعيشي حياة مختلفة دايما بشوف أن صعب - يعني ممكن أخرج من البيت يوم الاثنين أرجع الأربعاء وده بسبب الشغل - برفض مشاهد القبلات وفي الآخر أنتي ومقاييسك في الحياة - لو وقعت في موقف محرج أو خناقة هتستعين بالفنانة إلهام شاهين وهالة صدقي وشيرين رضا - مشجعتش البنات يسيبوا بيوت أهاليهم ولكن شخصية عالية في ليه لأ مختلفة ومش كل البيوت زيها ومكنش تمرد - حورية فرغلي مش بنت خالتي وفي نسب بعيد جدًا بينها وبين جدتي - شوفت حورية فرغلي رتين في حياتي مرة في الكوافير وأتمنى ليها التوفيق في حياتها - بحب الغنا بس بتكسف أغني ولازم أكون في ستوديو عشان أغني براحتي أمينة خليل في رمضان 2022 ومن الجدير بالذكر، أن شاركت أمينة خليل في مسلسل العائدون الذي حقق نجاح كبير في الموسم الرمضاني ولعبت فيه دور البطولة بجانب أمير كرارة، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

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