انت الان تتابع تفاصيل خبر تفاصيل الحالة الصحية لـ أنغام بعد خضوعها لعملية جراحية في الكتف حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /697738/تفاصيل-الحالة-الصحية-لـ-أنغام-بعد-خضوعها-لعملية-جراحية-في-الكتف

انتشرت في الدقائق القليلة الماضية صور للمطربة المصرية أنغام وهي ملقاه على سرير إحدى المستشفيات وبدت في حالة مرضية شديدة لم تعلن تفاصيلها.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل الحالة الصحية للفنانة أنغام

تعرضت المطربة أنغام لإصابة شديدة في أوتار الكتف عرضتها لعملية جراحية دقيقة في الكتف، فضلا عن جراحة في رسغ اليد بسبب مشاكل ضخمة في الأوتار.

يذكر أن المطربة أنغام كانت تعاني من حالة إعياء شديد في بداية الأمر بسبب خضوعها لعملية جراحية شديدة، ولكن استقرت حالتها بشكل كبير الأن ومن المقرر أن تخضع لجلسات العلاج الطبيعي خلال الفترة المقبلة.

مرض المطربة أنغام

ودعت لها مديرة أعماله “راندا البحيري” خلال خاصية ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها: “ألف مليون سلامة عليكي يا ست الستات، ربنا يقومك بالسلامة لينا يا أحلى نونو في الدنيا”.

أنغام تطرح أغنية لوحة باهتة

من ناحية أخرى، طرحت المطربة أنغام أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “لوحة باهت” من ألحان تامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وجيتار مصطفى أصلان وأحمد رجب، وعادت أنغام للتعاون مجدداً مع الشاعر الغنائى نادر عبدالله، بعدما تعاونت معه مطلع 2019 من خلال ألبومها "حالة خاصة جدا"، حيث كتب لها أغنية "ياريتك فاهمنى"، والتى أحدثت ضجة بمجرد طرحها على اليوتيوب وعبر أحد التطبيقات الغنائية، خاصة أن طرحها جاء بالتزامن مع عيد الحب هذا العام.

واحتفلت أنغام بنجاح هذا العمل الجديد من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، فكتبت: “:"من اللافت للانتباه أن تعليقات الجمهور على الأغنية والإشادة بها جاءت من جمهور الفنانة أنغام من مختلف الدول العربية، ووصفوا اللحن بأنه السهل الممتنع وأثنوا على كلمات الأغنية. أنغام لوحةباهتة".

حفل أنغام في الكويت

هذا وأحيت الفنانة أنغام يوم الخميس الماضي حفلها الغنائي الجديد في الكويت برفقة المايسترو هاني فرحات وتألقت خلال الحفل بأغاني لأول مرة وإطلالة أنيقة، على مسرح أرض المعارض في الكويت وسط استقبال حافل وهائل كما أثارت إعجاب وتفاعل جمهورها بمجرد صعودها على المسر بأغانيها المميزة التي يحبها الجمهور.