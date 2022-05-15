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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /697737/أنغام-تتعرض-لوعكة-صحية-مفاجئة-ومديرة-أعمالها-ربنا-يقومك-لينا-بالسلامة

كشفت راندا رياض مديرة أعمال المطربة المصرية أنغام، عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة نقلت على إثرها المستشفى دون الكشف عن تفاصيل مرضها.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير إصابة الفنانة أنغام بوعكة صحية ونقلها للمستشفى

نشرت راندا رياض صورة للمطربة أنغام ملقاه على سرير المستشفى من خلال خاصية ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها: “ألف مليون سلامة عليكي يا ست الستات، ربنا يقومك بالسلامة لينا يا أحلى نونو في الدنيا”.

من ناحية أخرى، كان قد أحيت الفنانة أنغام يوم الخميس الماضي حفلها الغنائي الجديد في الكويت برفقة المايسترو هاني فرحات وتألقت خلال الحفل بأغاني لأول مرة وإطلالة أنيقة، على مسرح أرض المعارض في الكويت وسط استقبال حافل وهائل كما أثارت إعجاب وتفاعل جمهورها بمجرد صعودها على المسر بأغانيها المميزة التي يحبها الجمهور.

آخر أعمال المطربة انغام

من ناحية أخرى كانت آخر أعمال انغام الغنائية بعنوان "أنا مش ضعيفة" وتم طرحها في رمضان 2022 ضمن مسلسل "فاتن أمل حربى" الذي خاض بطولته الفنانة نيللي كريم والفنان شريف سلامة، اما عن أخر أغنية طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، أغنيتها "هتشتاقوا"، وتنتمي أغنية "هتشتاقوا" للطابع الشعبي، وهي التجربة الأولى للفنانة أنغام مع هذا اللون من الغناء، وهي من ألحان مصطفى العسال، وتوزيع عمرو الخضري، وكلمات الشاعر عمرو يحيى.

وتقول كلمات أغنية هتشتاقوا لـ أنغام: “هتشتاقوا لحضننا لما هتلاقوا مفيش غيرنا اللي ريحكوا، مفيش غيركوا اللي جرحنا وفرحناكوا وما فرحنا، وحقنا جاي مطرحنا وهتجونا بتشتاقوا، هتشتاقوا لحبنا لما هتلاقوا مفيش غيرنا اللي فهموكوا، في صبرنا مين يستحمل، واجهنا وقولنا هنكمل وكل حبيب بيستعمل في وقت الرد أخلاقه، نسينكوا وناسيين اللي كان وياكوا وفاكرين اللي كان منكم، نسينكوا وسايبين الزمان هو يفهمكوا يعلمكوا، ولما تجونا هنقفل حساب مفتوح، وهنخلص قديم وجديد كمان منكم هتحتاروا، يبقوا قل مقدارهخسارة شوقنا كان غالي، عشان مانكونش ظالمينكوا هتيجوا تشوفوا ده بعينكوا ويبقى ربنا يعينكوا، ده كل فراق وله أسراره هتحتاروا تعيشوا الليل وأفكاره، وتسهروا زينا ليالي وهتحسوا اللي بيحسوا وعمركوا راح يضيع، هتشاتقوا لحضننا لما هتلاقوا مفيش غيرنا اللي هيريحكوا”.