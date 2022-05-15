تكريمًا لروحها.. إطلاق اسم شيرين أبو عاقلة على جائزة مهرجان القدس للسينما

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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /697731/تكريما-لروحها-إطلاق-اسم-شيرين-أبو-عاقلة-على-جائزة-مهرجان-القدس-للسينما

أعلنت نيفين شاهين مديرة مهرجان القدس للسينما العربية عن إطلاق اسم الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة على جائزة المهرجان للفيلم الوثائقي، في افتتاح المهرجان في القدس اليوم.

دوت الخليج يرصد لكم إطلاق اسم شيرين ابو عاقلة على مهرجان القدس للسينما العربية

مهرجان شيرين أبو عاقلة للسينما العربية

وتم إطلاق اسمها تكريمًا لمسيرتها ودورها في نقل وقائع وقصص من فلسطين على مدار أكثر من عشرين عامًا، وينظم المهرجان جائزة للأفلام المشاركة يشرف على تحكيمها مجموعة من صناع ومخرجين ونقاد للسينما من فلسطين والوطن العربي.

ومن الجدير بالذكر، أن نعى عدد كبير من نجوم الفن، الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة، ونرصدها لكم في الاتي.

منى زكي تنعي شيرين أبو عاقلة

حرصت النجمة المتألقة منى زكي على نعي شيرين أبو عاقلة المراسلة الصحفية بفلسطين، والتي تم اغتيالها من قبل الجيش الإسرائيلى، ونشرت منى زكي صورة من جنازة شيرين أبو عاقلة وذلك من خلال خاصية استوري عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» وكتيت عليها: "شيرين في الجنة، الله يرحمك.. بطلة وشهيدة.

أحمد حلمي ينعي شيرين أبو عاقلة

علق الفنان أحمد حلمي مؤخرًا على استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة معربًا عن حزنه لمقتلها أثناء اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين بالضفة الغربية.

وكتب الفنان أحمد حلمي في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر: “نلتقي في عالم أفضل مثل روحك الطاهرة يا شيرين"، وتفاعل معه الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات.

إلهام شاهين تنعي شير ين أبو عاقلة

نعت الفنانة إلهام شاهين الإعلامية الراحلة شيرين أبو عاقلة، التي وافتها المنية أمس الأربعاء إثر إغتيال إسرائلي مرعب بعدما تمكنوا من إصابتها برصاص أدى إلى وافتها.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “رحم الله الشهيده الإعلاميه شيرين أبو عاقله .. التى خاطرت بحياتها لنقل معاناة الشعب الفلسطيني .. قتلها الرصاص الغادر .. لكن لا يمكن أن يقتل القضيه الفلسطينيه ..عزائى لأسرة الشهيده و محبيها و كل شعب فلسطين ..ربنا يهون عليكم و ينصركم”.