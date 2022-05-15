الغضبان: بورسعيد تتمتع بمقومات فريدة لجذب الاستثمارات (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، عددا من من المستثمرين المصريين والصينين، فى إطار تعزيز سبل التعاون بين المحافظة ومختلف الدول بما يساهم فى إقامة المشروعات الصناعية المتنوعة التى تدعم خطة التطور الصناعى ببورسعيد، وذلك بديوان عام المحافظة.





وحرص محافظ بورسعيد على إبراز جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد فى المجالات كافة، متناولا الحديث حول الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة ببورسعيد. وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة شهدت فى الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة فى مجال التنمية الصناعية، بعد دخول صناعات للمرة الأولى ببورسعيد، حققت نجاحات كبيرة بعد غزو منتجاتها الأسواق المحلية والعالمية، فضلا عن أن بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور فى البنية التحتية بجميع القطاعات. وأوضح محافظ بورسعيد أن المحافظة تتمتع بمقومات ومميزات فريدة تؤهلها لجذب مختلف الاستثمارات، مستعرضا مقومات المناطق الصناعية بجنوب وشرق وغرب بورسعيد. وأكد عادل الغضبان، أن المحافظة تعمل على تيسير كافة الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية تهدف لخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتسعى جاهدة لتذليل أية عقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة فى توفير فرص عمل للشباب، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة فى كافة القطاعات. ومن جانبهم، وجه وفد المستثمرين الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن استقباله ودعمه المتواصل لرجال الأعمال من أنحاء العالم، وقدم الوفد شرحًا حول أهم الجوانب المتعلقة بالمشروع الصناعى محل التعاون، كما أشادو بالتنمية والطفرة الصناعية على أرض بورسعيد والتى كانت الدافع الأول لحرصهم على إقامة استثمارات بهذه المحافظة الواعدة.

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