بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر يهنئ محمد بن زايد لاختياره رئيسا للإمارات

وقال الأنبا اسحق - فى بيان اليوم السبت - "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسى، نهنئ سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لاختياره رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".
وأضاف: "ونصلى إلى الله القدير، حتى يوفقه فيما هو صالح البلاد، كما نتمنى دوام التقدم والازدهار لدولة الإمارات الشقيقة".
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