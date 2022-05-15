بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر يهنئ محمد بن زايد لاختياره رئيسا للإمارات

جدة - نرمين السيد - هنأ الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر اليوم الشيخ محمد بن زايد بمناسبة اختياره رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.





وقال الأنبا اسحق - فى بيان اليوم السبت - "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسى، نهنئ سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لاختياره رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".

وأضاف: "ونصلى إلى الله القدير، حتى يوفقه فيما هو صالح البلاد، كما نتمنى دوام التقدم والازدهار لدولة الإمارات الشقيقة".