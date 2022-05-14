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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 11:45 مساءً - محمد السيد - /697736/النائب-محمود-القط-يتقدم-باقتراح-لتقنين-أوضاع-المهاجرين-واللاجئين-فى-مصر

تقدم النائب محمود القط، أمين سر لجنة السياحة والآثار والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة للمستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، موجه إلى وزير الخارجية السفير سامح شكري، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق حول تقنين أوضاع اللاجئين و المهاجرين في مصر.

وأكد أمين سر لجنة السياحة والآثار والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، ان جمهورية مصر العربية يعيش فيها ما يزيد عن 6 مليون لاجئ و مهاجر طبقا لآخر إحصائيات، موضحا أنه يتم معاملتهم في مصر معاملة كريمة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، فى الاقتراح المقدم منه، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشدد دائما على أن مصر لا تقيم معسكرات للاجئين، بل إنهم يعيشون بطريقة طبيعية بين المصريين، لافتا إلي أن هناك العديد من اللاجئين و المهاجرين في مصر انتهت إقامتهم و لم يتم تجديدها و هذا له آثار سلبية عديدة.

وطالب النائب محمود القط، ان تكون هناك آليات واضحة في إطار زمني محدد لتقنين أوضاع جميع اللاجئين و المهاجرين في مصر.