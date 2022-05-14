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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 11:45 مساءً - محمد السيد - /697735/نوال-الزغبي-عن-محمد-بن-زايد-حاكم-أمين-ستصل-معه-اماراتنا-للازدهار

هنأت الفنانة نوال الزغبي الشيخ محمد بن زايد بتوليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة بعد وفاة الشيخ خليفة بن زايد في مساء أمس الجمعة ليفجع نبأ وفاته شعب الإمارات والوطن العربي.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تهنئة نوال الزغبي لـ محمد بن زايد بتوليه رئاسة دولة الإمارات

وكتبت نوال الزغبي عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايدآل نهيان توليه رئاسة دولة الامارات العربية المتحدة.. خير الخلف لخير السلف. الحاكم الامين والقائد المحبّ للخير وللعطاء.. لتواصل معه اماراتنا الحبيبة مشوار التفوّق والازدهار واللامستحيل”.

نجوم الفن يهنئان محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات

وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئة رئيس دولة الإمارات الجديد محمد بن زايد، اذ قال عمرو أديب: “منذ أن وضع قدمي بمطار أبو ظبي يوجد شعور بالاستقرار والإطمئنان بسبب الانتقال السلسل الذي كان يتابعه العالم كله، حالة من حالات الرضا والإطمئنان نحن في أيدي أمينة، محمد بن زايد كانت يده في كل مناحي الحياة في الفترة الأخيرة، عمل في صمت السنوات الماضية من أجل إمارات قوية، الناس لا تشعر بأي انتقال حاد ونرى دولة عاقلة ورشيدة، استطاع أن يكون علاقات استراتجية قوية مع العالم بأكملة، اختياره كان مريحا للعالم أجمع، ويحترمه الجميع، العالم يرى أن وجود هذا الرجل العظيم هو شيء جيد، أصبح لدينا دولة قوية ودولة منتجة ولها رجل يكن له كل الاحترام والتقدير”.

ونشر حسين الجسمي صورة للشيخ محمد بن زايد عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليه: “سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ‏نبايعك على الولاء والإخلاص والوفاء والطاعة الكاملة.. فأنت حامي الوطن وقائد مسيرته.. وعنوان البذل والعطاء.. وفارس السلام المقدام.. ورجل التسامح والإنسانية.. وصاحب الرؤى الاستثنائية لمستقبل الوطن وشعبه في كافة المجالات.. وفقكم الله سيدي وسدد خطاكم”.