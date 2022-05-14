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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 11:45 مساءً - محمد السيد - /697734/قرار-غير-عادل-اجتماع-طارئ-في-الأهلي-بعد-التأهل-لنهائي-إفريقيا-بسبب-ملعب-المباراة

أعلن مجلس إدارة النادي عن عقد اجتماعًا طارئًا عصر غدٍ، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وبحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم.

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الإجتماع يأتي لمناقشة ومتابعة كافة الأمور المتعلقة بأزمة المباراة النهائية لدوري الأبطال، بعد القرار غير العادل الذي صدر متأخرًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإسناد تنظيم المباراة النهائية لملعب بعينه للعام الثاني على التوالي، ومنح أحد طرفي المباراة النهائية فرصة اللعب على ملعبه ووسط جماهيره على حساب الطرف الآخر.

كما يستعرض المجلس في اجتماعه كافة الخطوات الإدارية والقانونية التي تم اتخاذها خلال الأيام القليلة الماضية. ويقوم باتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي الأدبية والفنية.

الاهلي يصعد لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي

وتأهل النادي الأهلي رسميا إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد فوزه على وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي في مجموع المباراتين بنتيجة بنتيجة 2-6.

وانتهت منذ قليل مباراة الإياب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 2-2.

وسجل أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في شباك وفاق سطيف بعد تبادل الكرة مع بيرسي تاو ثم سدد أحمد عبد القادر الكرة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس لداخل الشباك، بينما تعادل الفريق الجزائري في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

فيما استطاع نادي وفاق سطيف الجزائري تسجيل الهدف الثاني في مرمى محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، في الدقيقة 61 ، لتصباح النتيجة 1-2 لصالح الفريق الجزائري، فيما تعادل محمد شريف للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر المباراة.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة على ملعب السلام بالقاهرة.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي فريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو الجاري، على ملب مركب محمد الخامس بالمغرب.

وتعيد تلك المواجهة بين الأهلي والوداد ذكريات نهائي نسخة 2017 والتي خسرها الأهلي لصالح الوداد الذي توج بالبطولة بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 1-2 في مجموع اللقائين، حيث كانت المبارة النهائية بنظام الذهاب والعودة حينها.