انت الان تتابع تفاصيل خبر للمرة الثالثة على التوالي.. الأهلي يصعد لـ نهائي دوري أبطال إفريقيا ويواجه الوداد بالمغرب حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 14 مايو 2022 11:45 مساءً - محمد السيد - /697732/للمرة-الثالثة-على-التوالي-الأهلي-يصعد-لـ-نهائي-دوري-أبطال-إفريقيا-ويواجه-الوداد-بالمغرب

تأهل النادي الأهلي رسميا إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد فوزه على وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي في مجموع المباراتين بنتيجة بنتيجة 2-6.

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وانتهت منذ قليل مباراة الإياب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 2-2.

وسجل أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في شباك وفاق سطيف بعد تبادل الكرة مع بيرسي تاو ثم سدد أحمد عبد القادر الكرة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس لداخل الشباك، بينما تعادل الفريق الجزائري في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

فيما استطاع نادي وفاق سطيف الجزائري تسجيل الهدف الثاني في مرمى محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، في الدقيقة 61 ، لتصباح النتيجة 1-2 لصالح الفريق الجزائري، فيما تعادل محمد شريف للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر المباراة.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة على ملعب السلام بالقاهرة.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي فريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو الجاري، على ملب مركب محمد الخامس بالمغرب.

وتعيد تلك المواجهة بين الأهلي والوداد ذكريات نهائي نسخة 2017 والتي خسرها الأهلي لصالح الوداد الذي توج بالبطولة بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 1-2 في مجموع اللقائين، حيث كانت المبارة النهائية بنظام الذهاب والعودة حينها.

تشكيل الأهلي أمام وفاق سطيف

وجاء تشكيل الأهلي خلال الشوط الأول كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول. خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر. خط الهجوم: بيرسي تاو.

تشكيل وفاق سطيف أمام الأهلي

فيما جاء تشكيل فريق وفاق سطيف كالتالي:

حراسة المرمى: سفيان خدايرية.

الدفاع: حسين لاريبي – محمد ختير زيتي – عبد الكريم نيمديل – هواري فرحاني.

الوسط: عبد القادر بوطيش – أحمد كندوسي – أكرم جحنيط.

الهجوم: عبد الرحيم دغموم – عبد المؤمن جابو – رياض بن عياد.

قائمة الاهلي لمواجهة وفاق سطيف محمد الشناوي ــ على لطفي ــ مصطفى شوبير ـ محمد هاني ــ كريم فؤاد ـ علي معلول ــ أيمن أشرف ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم ـ رامي ربيعة ـ محمود وحيد ـ أليو ديانج ـ حمدي فتحي ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ طاهر محمد طاهر ـ لويس ميكيسوني ـ وليد سليمان ـ محمد محمود ـ محمود متولي ـ محمد شريف ـ أحمد نبيل كوكا ـ بيرسي تاو ـ أحمد عبدالقادر ـ عمرو السولية.