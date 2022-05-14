انت الان تتابع تفاصيل خبر عمرو أديب عن أزمة مستريح أسوان: "الناس كانت عارفة انهم بيتاجروا في الحرام وادولهم الفلوس" حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 14 مايو 2022 11:45 مساءً - محمد السيد - /697730/عمرو-أديب-عن-أزمة-مستريح-أسوان-الناس-كانت-عارفة-انهم-بيتاجروا-في-الحرام-وادولهم-الفلوس

علق الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه “الحكاية” عن أزمة مستريح أسوان الذي شغلت السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية، مؤكدا أنها ليست المرة الأولى التي يحدث بها تلك العملية.

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وقال عمرو أديب: “50 سنة ورا بعض بنفس الحكاية والطريقة والأسلوب، مليارات تبخرت وتمضي الأمور بنفس الطريقة، مصدقين ومستوعبين اللي حصل؟ لن تعد أموال لأحد ولا أحد يعلم اين ذهبت الأموال، الفلوس بتروح فين؟”

وردا على الشعب الذي هاجم الأهالي التي أعطت المال لتلك الأشخاص مشيرن إلى أنهم أشخاص يدعون الفقر، فقال: “بلاش افترا وكذب اللي معاهم الفلوس دي ناس معاهم فلوس مش فقراء ولا مستوى متوسط”

عمرو أديب: “الناس كانت عارفة انهم بيتاجرو في الحرام”

وأضاف عمرو أديب: “بعض الناس اللي دفعوا الفلوس اللي اتبخرت في أسوان ردوا رد مذلل وقالوا دول مش ممكن يكونوا بيتاجروا في مواشي أو أراضي دول بيتاجروا في مخدرات أو أثار يعني عارفين إن الراجل اللي إدوله الفلوس ده بيتاجر في الحرام ويجوا يقولوا شعب متدين بطبعه”.

القبض على مستريح أسوان

جدير بالذكر أنه أمرت النيابة العامة بحبس المتهم/ مصطفى البدري وشهرته مصطفى البنك، واثنينِ آخرينِ أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معهم؛ لاتهامهم بالاستيلاء بطرق احتيالية على أموال عدد كبير من المجني عليهم، وتلقيها منهم بدعوى استثمارها بغير ترخيص.

وكانت النيابة العامة قد تلقت في أوائل الشهر الجاري بلاغات من عدد من المجني عليهم ضد المتهم/ مصطفى البنك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من مقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والتي أفادت والبلاغات -كما شهد مُقدِّموها في التحقيقات- استيلاءَ المتهم على أموال كثير من المواطنين بدعوى توظيفها في تجارة رءوس الماشية، ووعدَهُ بربحهم منها، إذ استولى على ما يربو على تسعة ملايين جنيه، ثم فُوجئوا بتهرّبه عقبَ ذلك من سدادِ الربح الذي وعدهم به، أو ردِّ الرءوس إليهم، كما عاينت مزرعةً يملكها وأمرت بالتحفظ على عدد أربعمائة وسبع وأربعين ماشية ضُبطتْ بها، وأُخطرت النيابة العامة بتحرير ما يزيد عن ثمانمائة بلاغ آخر مشابه ضدّ المتهم، فأمرت بضبطه وإحضاره.