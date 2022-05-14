انت الان تتابع تفاصيل خبر علاء عابد يهنئ الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيساً لدولة الإمارات حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 14 مايو 2022 11:45 مساءً - محمد السيد - /697729/علاء-عابد--يهنئ-الشيخ-محمد-بن-زايد-بانتخابه-رئيسا-لدولة-الإمارات

تقدم النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، بخالص التهاني للشيخ محمد بن زايد ولى عهد الإمارات بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية الشقيقة خلفا للراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان .

دوت الخليج

علاء عابد: يهنئ الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات

وأعرب النائب الأول لرئيس البرلمان العربي عن خالص أمنياته بالسداد والتوفيق للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولدولة الإمارات وشعبها العظيم وأن تنعم دوله الإمارات تحت قيادتة الحكيمة باليمن والخير والبركات.

سائلا: المولي عز وجل أن يوفقه لما فية خير وطنكم العزيز الغالي، وأن تستمر مسيرة التقدم والنمو والإزدهار بدولة الامارات العربية وأن يعم الامن والاستقرار للشعب الاماراتى الشقيق .

وقد انتخب المجلس الأعلى للاتحاد اليوم بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة .

وعقد المجلس اجتماعاً اليوم في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

حضر الاجتماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان و الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وذكر بيان صادر من وزارة شؤون الرئاسة أنه تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.