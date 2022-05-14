نجوى كريم تُحيي حفلًا غنائيًا بالسعودية في هذا الموعد

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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 11:45 مساءً - محمد السيد - /697728/نجوى-كريم-تحيي-حفلا-غنائيا-بالسعودية-في-هذا-الموعد

تستعد الفنانة نجوى كريم لإحياء حفل غنائي في السعودية يوم 20 من شهر مايو الجاري، ومن المتوقع أن يلقى الحفل استحسان الجمهور بشكل كبير كما يكون تحت شعار كامل العدد.

دوت الخليج يرصد لكم استعداد نجوى كرم لاحياء حفل غنائي

حفل نجوى كرم بالسعودية

ويكون الحفل يوم 20 شهر مايو الحالي، وتقدم باقة متنوعة من أشهر أغنياتها وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول، وتطرب نجوى كرم الجمهور المحب لها في السعودية بمجموعة متنوعة من أشهر أغنياتها، من بينها "حبيبي مين" و"يخرب بيتك" و"الليلة ليلتنا" وغيرها من أغانيها الشهيرة.

حفلات غنائية بالسعودية

وفي سياق متصل، أحيا الفنان العراقي كاظم الساهر يوم السبت الموافق 7 مايو الماضي حفل غنائى فى السعودية، ضمن حفلات عيد الفطر المبارك، وذلك على مسرح أبو بكر سالم في العاصمة السعودية الرياض.

على الصعيد الآخر، أعلن الفنان العراقى كاظم الساهر وفاة زوجته السيدة عروبة الساهر، أم أولاده وسام وعمر، وكتب كاظم عبر صفحته على فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. السيدة عروبة الساهر، والدة أولادى وسام وعمر فى ذمة الله..الفاتحة".

معلومات عن نجوى كرم

هي مغنية لبنانية، تعتبر من أكثر الفنانات شعبية وجماهيرية في الوطن العربي. ولدت في قضاء زحلة لعائلة مارونية. بدأت حياتها كمدرسة وانطلقت في الغناء في فترة ثمانينات القرن العشرين. في عام 1985 شاركت في برنامج «ليالي لبنان» وحصلت على الميدالية الذهبية. أطلقت في عام 1989 أول ألبوم لها بعنوان «يا حبايب»، ثم أصدرت ألبومها الثاني «شمس الغنية» عام 1992 الذي حقق نجاحا كبيرًا، وأطلقت في السنوات التالية عدة ألبومات أخرى بمعدل ألبوم في السنة الواحدة. أطلق الإعلامي اللبناني جورج إبراهيم الخوري عليها لقب شمس الأغنية اللبنانية.

في عام 2011 شاركت نجوى كرم في برنامج أرابز غوت تالنت كأحد أعضاء لجنة التحكيم، وتوالى ظهورها منذ ذلك الحين في جميع المواسم الستة للبرنامج. في عام 2017 صنفت مجلة فوربس الشرق الأوسط نجوى كرم في المرتبة الخامسة على قائمة أفضل 100 شخصية عربية مع أكثر من 26 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي.