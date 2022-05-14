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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 11:45 مساءً - محمد السيد - /697726/وزير-الشباب-والرياضة-يلتقي-تنسيقية-شباب-الاحزاب-والسياسيين

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك في إطار متابعته للمشروعات والبرامج والانشطة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع التنسيقية، في اطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والتنسيقية.

دوت الخليج

وزير الشباب والرياضة يلتقي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

أكد وزير الشباب والرياضة انه يتابع بصفة مستمرة اخر المستجدات في المشاريع والبرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، موضحًا أن هناك العديد من المشروعات المشتركة التي تعمل على رفع الوعي لدي الشباب المصري واعلاء روح الولاء والانتماء لديهم، كما اوضح الدكتور اشرف صبحي انه سيتم تنسيق عددا من المشروعات المشتركة في مجال تدريب وتأهيل الشباب، بالاضافة الي التنسيق في عددا من الملفات الرياضية، وملف ذوي الهمم .

حضر اللقاء كل من النائب عمرو يونس أمين سر الهيئة البرلمانية للتنسيقية في مجلسي النواب والشيوخ ، النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ وامين سر لجنة الشباب والرياضة ، النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب، وكل من مؤمن السيد ، احمد البشبيشي ، محمود ابو خضرة، ناريمان خالد عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ، ومن وزارة الشباب والرياضة اللواء اسماعيل الفار - المدير التنفيذي للوزارة ، الدكتور محمد الكردي - مساعد الوزير لشئون البطولة ، الدكتور عمرو الحداد - مساعد الوزير للتنمية الرياضية، الدكتور عبد الله الباطش - مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الدكتور احمد جمعه - معاون الوزير للتنمية الرياضية ، الدكتور مصطفى مجدي - معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية.