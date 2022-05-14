انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد "بقيتوا تغنوا للكاس والدوري".. موسكو يرد على مروان بابلو بفيديو قوي حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 14 مايو 2022 11:45 مساءً - محمد السيد - /697718/بعد-بقيتوا-تغنوا-للكاس-والدوري-موسكو-يرد-على-مروان-بابلو-بفيديو-قوي

ذكر مغني الراب مروان بابلو في حفلته التي تمت أمس في الاسكندرية، مقطع من تراك مغني الراب موسكو “ماركة دولي” وعلى إثر ذلك خرج موسكو عن صمته ووجه رسالة لبابلو عبر انستجرام.

دوت الخليج يرصد لكم لكم رد موسكو على مروان بابلو بعد نكشه في حفله الأخير

موسكو ومروان بابلو

وقال بابلو خلال الحفل: كان فين الكاس قبل ماغني راب دلوقتي تغنوا للكاس والدروي، والذي اعتبره الجمهور “نكش” صرح من بابلو إلى موسكو، ورد موسكو على ذلك عن طريق خاصية ستوري، بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

وقال موسكو لـ مروان بابلو: يا عم كاس، دوري، سوبر، انت مضايق نفسك ليه؟ فهمني ابلع ريقك يا صاحبي الله يسترها عليك، عشان مضايقكش بجد، بطل حزق وانا بحبك.

حفل مروان بابلو بالاسكندرية

وطلب مغين الراب مروان بابلو من جمهور حفلته أمس في الإسكندرية، الوقوف دقيقة حدادا على روح شهداء سيناء، الذين استشهدوا على يد جماعة إرهابية.

واستحدث منظمو الحفل منطقة مخصصة للبنات فقط تحت مسمى "بينك سيركل"، بحيث تكون محمية ومنفصلة عن باقي الجمهور، لتوفير مساحة آمنة ومستقلة لجمهور بابلو من الجنس اللطيف، في تجربة تطبق لأول مرة في مجال الحفلات الغنائية في مصر.

أشعل بابلو الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة والمحببة لدى الشباب بالإضافة الى اغنيته الجديدة "بربري" التي أطلقها مؤخرا وحقق تريندات مواقع التواصل الإجتماعي بالإضافة الى أغاني البومه الأخير "غابة"، من بينها "كنترول" و"الحب فين" و"دون" و"أتاري"، وأغنية الألبوم الرئيسية التي كسرت حاجز 21 مليون مشاهدة.

تراك راكور لـ مروان بابلو

ومن الجدير بالذكر، أن طرح مغنى التراب مروان بابلو أغنيته الجديدة "راكور"، يوم 7 مايو الجارى، وحازت الأغنية على إعجاب الكثيرين من متابعى المغنى، وتقترب من تحقيق المليون مشاهدة من خلال القناة الرسمية للمغنى على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وأحيا مروان بابلو حفلاً غنائياً في السعودية بمشاركة ويجز وعفروتو واستعراضية أشعلها فريق الدي جي السعودي الشهير JAZZY SPA SOUNDSواستقبل الجمهور قبل بدء الحفل بالهتافات والصافرات، ليغني أغني "غابة" فور صعوده على المسرح والتي تفاعل معها الجمهور، ثم توالت أغاني بابلو حيث غني:" بربري، الجميزة، الحب فين" وغيرها من الأغاني الشهيرة.