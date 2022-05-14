محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى سبل تعزيز التعاون

ورحب المحافظ، بالسفير على أرض الإسكندرية، مؤكدا أن المحافظة حريصة على زيادة سبل التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة.
وأشار إلى أنه ناقش مع السفير مشروعات البنية التحتية التى يتم تنفيذها فى الإسكندرية، موضحا أن ملف التغييرات المناخية أحد أهم الموضوعات التى تعمل عليها المحافظة ولا سيما فى إطار التحضير لمؤتمر المناخ (cop 27) الذى تستضيفه مصر فى شهر نوفمبر القادم.
من جانبه؛ أشاد كريستيان بيرجر، بالجهود الرائعة التى تبذلها المحافظة للحفاظ على التراث العريق الذى تتمتع به عروس البحر الأبيض المتوسط.. معربا عن مدى اهتمامه بمشروع إعادة إحياء المتحف اليونانى بالإسكندرية.
وأشار إلى الفعاليات التى تمت فى الإسكندرية بالتزامن مع يوم أوروبا خلال الفترة الماضية وعلى رأسها زيارته أحياء العامرية لتفقد مشروعات البنية الأساسية من الطرق والمياه والصرف الصحى، إضافة إلى تنظيم يوم لتنظيف أحد الشواطئ بالتعاون مع وزارة البيئة ومحافظة الإسكندرية، وبمشاركة طلاب متطوعين من المدارس، بهدف توعية المواطنين بخطورة المخلفات البلاستيكية على الحياة البحرية.
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