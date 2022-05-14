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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 10:48 مساءً - محمد السيد - /697727/وفاق-سطيف-يتقدم-على-الأهلي-بهدف-ثان-في-نصف-نهائي-دوري-الأبطال

استطاع نادي وفاق سطيف الجزائري تسجيل الهدف الثاني في مرمى محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، في الدقيقة 61 ، لتصباح النتيجة 1-2 لصالح الفريق الجزائري، وذلك ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وسجل أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في شباك وفاق سطيف بعد تبادل الكرة مع بيرسي تاو ثم سدد أحمد عبد القادر الكرة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس لداخل الشباك، بينما تعادل الفريق الجزائري في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

تشكيل الأهلي أمام وفاق سطيف

وجاء تشكيل الأهلي خلال الشوط الأول كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول. خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر. خط الهجوم: بيرسي تاو.

تشكيل وفاق سطيف أمام الأهلي

فيما جاء تشكيل فريق وفاق سطيف كالتالي:

حراسة المرمى: سفيان خدايرية.

الدفاع: حسين لاريبي – محمد ختير زيتي – عبد الكريم نيمديل – هواري فرحاني.

الوسط: عبد القادر بوطيش – أحمد كندوسي – أكرم جحنيط.

الهجوم: عبد الرحيم دغموم – عبد المؤمن جابو – رياض بن عياد.

قائمة الاهلي لمواجهة وفاق سطيف محمد الشناوي ــ على لطفي ــ مصطفى شوبير ـ محمد هاني ــ كريم فؤاد ـ علي معلول ــ أيمن أشرف ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم ـ رامي ربيعة ـ محمود وحيد ـ أليو ديانج ـ حمدي فتحي ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ طاهر محمد طاهر ـ لويس ميكيسوني ـ وليد سليمان ـ محمد محمود ـ محمود متولي ـ محمد شريف ـ أحمد نبيل كوكا ـ بيرسي تاو ـ أحمد عبدالقادر ـ عمرو السولية.