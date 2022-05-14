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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 10:48 مساءً - محمد السيد - /697723/3-يونيو-تامر-حسني-يحيي-حفلا-غنائيا-في-التجمع-الخامس-بالتعاون-مع-عفرتو

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي جديد في يوم 3 يونيو المقبل وذلك ضمن احتفالات موسم صيف 2022، اذ من المقرر أن يقام الحفل في إحدى جامعات التجمع الخامس.

يرصد دوت الخليج في ذلك التقرير تفاصيل حفل تامر حسني في التجمع الخامس

ويتعاون تامر حسني خلال الحفل بمطرب الراب الشهير عفرتو ومن المقرر أن يقدمان باقة من أروع أعمالهم الغنائية فيقدم تامر حسني: “حلو المكان، كل مرة، و"قولني كلام، صعبة، كفياك أعذار، ارجعلي”.

وطرح عفرتو منذ يومين تراك جديد بعنوان “سموم “ ضمن الألبوم الجديد “سان ستيفانو” المقرر طرحه بطريقة التراكات المتفرقة على فترات متباعدة، وحقق نجاح كبير خلالهم حيث تصدر المركز 19 على موقع الفيديوهات يوتيوب، كما حقق مشاهدات عالية وصلت لـ 141 ألف مشاهدة.

كلمات تراك سموم لـ عفرتو

وأتت كلمات الاغنية على النحو الأتي: ببدأ كل يوم يومي بالسموم عشان مهما الناس دى ترطم و انا مش هشوف اصلى بحب اقضي وقتي ف الهدوء عشان مهما كنت مظلوووم هيلوموك كل الى بيبداؤا الجيم جديد بيبقوا كويسين فجأه تشوف ضماير مقيلين، نصحي نلاقي كل الناس دى ميتيين نرجع تاني يوم انا و اصحابي مفيمين، عشان ننسي اى حاجه زى دى،ازميلي تكتأبشي و اضرب كتير كل ما الحته تنقص الخوف يزيد عشان بتشوف ساعتها المستحيل، وان وانا ببداء كل يوم يومي بالسموم عشان مهما الناس دى ترطم و انا مش هشوف اصلى بحب اقضي وقتي ف الهدوء عشان مهما كنت مظلوووم برضه هيلوموك، بكرا تصحي تلاقي نفسك تايه فالوجود ضلمه بس و متفاجئ مالغموض فجأه زميليك قالك خد دي هتخليك تموت و انت تحب تروق مكسفتهوش، فلحظه شوفت الناس دي وحوش يا ابويا زي ال Anime تحت عيون الناس دي سوده مطبقين بلزق ودني ف السماعه حسيت وداني عطلنين جسمي سايح و بطنتطط شكلنا مأكسسين، و انا ببداء كل يوم يومي بالسموم عشان مهما الناس دى ترطم و انا مش هشوف اصلى بحب اقضي وقتي ف الهدوء عشان مهما كنت مظلوووم هيلوموك، اتعلمت الاصول ف السيوف اسال عنا مظبوطين من قبل ما نكون نجوم كل حاجه كانت واضحه زى خرم الاوزون، كل حاجه كانت واضحه فالعيون .

تامر حسني ينتظر طرح فيلم بحبك

بينما يستعد الفنان تامر حسني لطرح عمل فني جديد في دور العرض المصرية بعنوان “بحبك” الذي يشارك به بجانب مجموعة من نجوم الفن وهم هنا الزاهد ، مدحت إسماعيل ، حمدي الميرغني، ولا يزال الفيلم يضم عدد من النجوم والمواهب الشابة، ويستمر تامر حسني في تقديمه للوجوه الجديدة من خلال أعماله المختلفة، كما حدث مع هنا الزاهد بطلة هذا الفيلم، عندما قدمها لأول مرة من خلال مسلسله "فرق توقيت".