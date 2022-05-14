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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 10:48 مساءً - محمد السيد - /697721/الأهلي-ينهي-الشوط-الأول-بالتعادل-الإيجابي-أمام-وفاق-سطيف-ويضع-قدما-في-نهائي-دوري-الأبطال

أنهى النادي الأهلي الشوط الأول من مباراة المارد الأحمر أمام بطل الجزائر فريق وفاق سطيف، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، في المواجهة التي تقام بين الفريقين خارج القاهرة بعد التقدم برباعية نظيفة في ذهاب الدور نصف النهائي على ملعب السلام.

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سجل أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في شباك وفاق سطيف بغد تبادل تمرير الكرة مع بيرسي تاو ثم سدد أحمد عبد القادر الكرة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس لداخل الشباك، بينما تعادل الفريق الجزائري في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

تشكيل الأهلي أمام وفاق سطيف

وجاء تشكيل الأهلي خلال الشوط الأول كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول. خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر. خط الهجوم: بيرسي تاو.

تشكيل وفاق سطيف أمام الأهلي

فيما جاء تشكيل فريق وفاق سطيف كالتالي:

حراسة المرمى: سفيان خدايرية.

الدفاع: حسين لاريبي – محمد ختير زيتي – عبد الكريم نيمديل – هواري فرحاني.

الوسط: عبد القادر بوطيش – أحمد كندوسي – أكرم جحنيط.

الهجوم: عبد الرحيم دغموم – عبد المؤمن جابو – رياض بن عياد.

قائمة الاهلي لمواجهة وفاق سطيف محمد الشناوي ــ على لطفي ــ مصطفى شوبير ـ محمد هاني ــ كريم فؤاد ـ علي معلول ــ أيمن أشرف ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم ـ رامي ربيعة ـ محمود وحيد ـ أليو ديانج ـ حمدي فتحي ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ طاهر محمد طاهر ـ لويس ميكيسوني ـ وليد سليمان ـ محمد محمود ـ محمود متولي ـ محمد شريف ـ أحمد نبيل كوكا ـ بيرسي تاو ـ أحمد عبدالقادر ـ عمرو السولية.