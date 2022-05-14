«توصيل خطوط التلفون الأرضي» بالإسماعلية علي طاولة تعليم الشيوخ ..غدًا

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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 10:48 مساءً - محمد السيد - /697715/توصيل-خطوط-التلفون-الأرضي-بالإسماعلية-علي-طاولة-تعليم-الشيوخ-غدا

تعقد لجنة التعليم والبحث والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور نبيل دعبس، اجتماعا غدا الأحد، لاستكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب رمضان إمام، بشأن توصيل خطوط التلفون الأرضي للمناطق المحرومة بمحافظة الإسماعلية.

دوت الخليج

«توصيل خطوط التلفون الأرضي» علي طاولة تعليم الشيوخ ...غدًا

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد محمود حمزة بشأن ادخال خطوط التلفون والانترنت لقري ابيس والسبعات والثمانينات بالإسكندرية.

الشيوخ يحيل مقترح النائب محمد الصالحي بشأن إدراج مشروع صرف صحي بمحافظة الشرقية للحكومة.. غدًا

كما يحيل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة غدًا، تقرير لجنة الإسكان والإدراة المحلية والنقل،عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصالحي، بشأن إدراج مشروع صرف صحي بقرية الحلبي، مركز الزقازيق، محافظة الشرقية، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

ويستهدف المقتـرح برغبـة إدراج مشـروع صـرف صـحى قـريـة الحلبي مركـز الزقازيق - محافظة الشرقية وذلك من خلال:

-ربط مشروع الصرف الصحى لقرية الحلبي على محطة معالجة الطيبة .

-سرعة البـدء في توسعة محطـات صـرف صـحى مدينـة القنايـات ، الطيبـة وذلك لزيادة طاقة القدرة الإستيعابية لهما.

-سـرعة تنفيـذ مـشـروعات الصـرف الـصـحـى لـقـرى ( أم رمــاد ، فـرسـيس السطوحية ، بنى عبـاد ، دويـدة ، كـفـر أبوعجـوة ) وجميـع الـعـزب والـتـوابـع لهـذه الـقـرى أو الموافـقـة علـى محطـات معالجـة حديثـة تتطلـب مسـاحـات صـغيرة مـن الأراضى الزراعيـة وذلـك للإسراع في إنجـاز تـلـك المشروعات وتشغيل الخدمة.

رأى اللجنة وتوصياتها: بعـد دراسـة الإقتراح برغبـة والإطلاع علـى نصـوص الدسـتـور والموضـوعات ذات الصلة واللائحـة الداخليـة للمجلـس وكافـة الـقـوانين ذات الصلة ومـا أسـفـرت عـنـه مناقشـات السيد النائـب مـقـدم الإقتراح برغبـة وأعـضـاء اللجنـة وممثلي الحكومـة فقد انتهت إلى الآتي :

تـرى اللجنة الموافقة على المقترح المقـدم مـن النائب محـمـد الـصـالحي إدراج مشـروع صرف صحى قرية الحلبي مركز الزقازيق - محافظة الشرقية، كما توصى اللجنة بالآتي :

- رفع المقترح لرئاسة مجلس الوزراء لمخاطبة الوزراء المعنيين لاتخاذ اللازم نحو ذلك .

-واللجنـة إذ تـورد تقريرهـا إلى المجلـس المـوقر وترجـو التفضـل برفعـه إلى الحكومـة لاتخاذ ما تراه لازما بشأن تنفيذه .