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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 10:48 مساءً - محمد السيد - /697725/عمرو-أديب-بعد-تولي-محمد-بن-زايد-رئاسة-دولة-الإمارات-اختياره-كان-مريحا-للعالم-أجمع

أشاد الإعلامي عمرو أديب في بداية حلقته اليوم السبت باختيار الشيخ محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات العربية، بعد وفاة الشيخ خليفة بن زايد في مساء أمس الجمعة مشيرا إلى أن العالم أصبح يشعر براحة كبيرة منذ أن وقع الاختيار عليه.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير إشادات عمرو أديب بمحمد بن زايد

وقال عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية”: “منذ أن وضع قدمي بمطار أبو ظبي يوجد شعور بالاستقرار والإطمئنان بسبب الانتقال السلسل الذي كان يتابعه العالم كله، حالة من حالات الرضا والإطمئنان نحن في أيدي أمينة، محمد بن زايد كانت يده في كل مناحي الحياة في الفترة الأخيرة، عمل في صمت السنوات الماضية من أجل إمارات قوية، الناس لا تشعر بأي انتقال حاد ونرى دولة عاقلة ورشيدة، استطاع أن يكون علاقات استراتجية قوية مع العالم بأكملة، اختياره كان مريحا للعالم أجمع، ويحترمه الجميع، العالم يرى أن وجود هذا الرجل العظيم هو شيء جيد، أصبح لدينا دولة قوية ودولة منتجة ولها رجل يكن له كل الاحترام والتقدير”.

عمرو أديب: “محمد بن زايد لا يسكن قصر إنما يسكن قلوب الناس”

وتابع: “لن أدعى أنني مقرب من الشيخ محمد بن زايد ولكن في المرات القليلة التي قبلت بها الرجل كانت مصادفة، وأحيانا دعوة منهم، كان هادئا جداد في تفكيره ويحب أن يستمع منك ويسأل، متايع جيد جدا، ويحب أن يكون مطلعا على الأمور، صوته هادئ وكلامه حكيم، فخور جدا بعائلته ودولته ومحب لجيشه”.

واختتم عمرو أديب حديثه قائلا: “محمد بن زايد لا يسكن في قصر إنما يسكن في قلوب الناس ويجيد من يتعامل معهم وكل ما نحتاجه أن نقدم الدعم لهذا الرجل لأنه قدم الكثير”.

معلومات عن محمد بن زايد

ولد في مدينة العين عام 1961، اسمه بالكامل «محمد بن زايد بن سلطان بن زايد بن خليفة بن شخبوط بن ذياب بن عيسى بن نهيان بن فلاح بن ياس»، والدته هي الشيخة فاطمة بنت مبارك، ووفقًا لما ذكره الديوان الملكي، فهو متزوج من الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان، ولديه 4 أولاد وخمس بنات.