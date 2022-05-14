بمشاركة الباحثة إيمان الشعراوى...أجندة ٢٠٦٣ في برنامج جسور للجذور على إذاعة صوت العرب

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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 10:48 مساءً - محمد السيد - /697724/بمشاركة-الباحثة-إيمان-الشعراوىأجندة-٢٠٦٣-في-برنامج-جسور-للجذور-على-إذاعة-صوت-العرب

ناقش برنامج جسور للجذور الذي يبث عبر أثير إذاعة صوت العرب في حلقته الماضية أجندة أفريقيا ٢٠٦٣ والتحديات التي تواجه تطبيقها. واستضاف البرنامج الذي يقدمه ويعده أ. ممدوح زكي ، د.إيمان الشعراوي الباحثة المتخصصة في الشأن الأفريقي، والذي أكدت أن أجندة أفريقيا 2063 تمثل رؤية أفريقية خالصة وخطة عمل، وضعتها الدول الافريقية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وقد حددت لنفسها هدفًا وهو “أفريقيا التي نريد” حيث كانت بمثابة دعوة للعمل في جميع المجتمعات الأفريقية، لبناء قارة مزدهرة ومتحدة، تقوم على مستقبل مشترك.

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وأكدت الشعراوي، أنه بعد مرور ما يقرب من تسع سنوات والاقتراب من الانتهاء من الخطة العشرية الأولي للأجندة، ما زال هناك الكثير الذي تتطلع إليه الشعوب الأفريقية، خاصة أن حجم ما تحقق لا يكفي، بل أن هناك بعض الدول زاد الوضع فيها سوءً ولم تحقق شيء من الأجندة.

وأشارت خلال برنامج جسور للجذور، إلى أن هناك تخوفات من أن يواجه جدول أعمال 2063 نفس النكسات، التي حالت دون تحقيق الخطط الأفريقية طويلة الأجل السابقة نتائج ملموسة علي أرض الواقع، وذلك مع استمرار الأزمات من الموارد المالية المحدودة، والافتقار إلي الإرادة السياسية ، والمصالح المختلفة والمتضاربة في بعض الأحيان بين الدول الأفريقية.

أجندة ٢٠٦٣ في برنامج جسور للجذور على إذاعة صوت العرب

ويذاع برنامج جسور للجذور على إذاعة صوت العرب من الساعة السادسة حتى الساعة السابعة مساء الخميس من كل أسبوع ، وهو يهتم ويعني بالقارة الافريقية، وذلك من إعداد وتقديم أ. ممدوح زكي ، وهندسة إذاعية أ. داوود محمد ، والإخراج أ. هاني فؤاد .